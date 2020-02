Anastasio incontra i fan e firma le copie dell'album "Atto Zero" alla Mondadori Bookstore

Anastasio incontra i fan e firma le copie dell'album “Atto Zero” Sony Music alla Mondadori Bookstore il 20 febbraio alle 15.30.

Come partecipare all'evento

Bisogna acquistare l'album “Atto Zero” a partire da venerdì 7 febbraio e si riceve il pass per l'accesso prioritario al firma copie con Anastasio.

Dettagli

Anastasio ha pubblicato a gennaio 2020 l’intro e title-track del suo primo album ufficiale dal titolo ATTO ZERO la cui produzione artistica è curata da Slait e Stabber oltre che da Alessandro Treglia e in uscita per Sony Music Italia il prossimo venerdì 7 febbraio 2020. Un progetto che conterrà tutte le diverse anime e sfaccettature che da sempre contraddistinguono un artista che rappresenta un unicum della scena italiana: l'energia del rap puro e semplice, la freschezza dei suoi ventidue anni e l'incisività della sua vena poetica con exploit nel cantautorato. ANASTASIO sarà tra i 24 artisti in gara alla 70° edizione del Festival di Sanremo con il brano dal titolo ROSSO DI RABBIA di cui è autore del testo e co-autore delle musiche insieme a Marco Azara, Luciano Serventi, Stefano Tartaglini ed è prodotto da Danny the cool & Stabber. ROSSO DI RABBIA è un capitolo della storia di un personaggio che sta rincorrendo da anni: il Sabotatore. Anastasio nel suo percorso a X Factor 2018, dove ha modificato la concezione di rap grazie al brano doppio Platino LA FINE DEL MONDO o le sue reinterpretazioni di classici come GENERALE o ANOTHER BRICK IN THE WALL PT2, ha ottenuto il disco d’oro con il suo primo EP LA FINE DEL MONDO e nel 2019 è stato impegnato in un tour che lo ha portato ad attraversare l'Italia e a esibirsi di fronte a migliaia di persone. Il 29 novembre 2019 ha pubblicato la release speciale, IL FATTACCIO DEL VICOLO DEL MORO, che sarà contenuta nel nuovo album e che lo ha riportato a cimentarsi con la trasposizione in forma rap di grandi opere della tradizione italiana. Il fattaccio del vicolo del Moro, è liberamente ispirato al celebre monologo del 1911 del poeta romano Amerigo Giuliani (l'originale si intitola Er fattaccio), portato in precedenza al successo nella versione di Gigi Proietti. È la confessione in prima persona di un assassino, che Anastasio interpreta con grande delicatezza e intensità; oltre che del testo, è autore anche della linea melodica, mentre la produzione artistica è stata curata da due pesi massimi del rap come Slait e Stabber oltre che da Alessandro Treglia.

Info web

https://www.facebook.com/events/174478910553120/

https://eventi.mondadoristore.it/it/event/2020/02/20/anastasio-incontra-i-fan-e-firma-le-copie-dellalbum-atto-zero-sony-mus/10775/