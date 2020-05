"Quale racconto e quale ancella?", l'incontro sulla narrazione letteraria di One book One City

La quarta edizione del progetto di lettura individuale e condivisa One book One City Padova, realizzato dall'Università con il Comune di Padova per la città e il suo territorio, ha scelto quest’anno il romanzo Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood. Dalla sua uscita nel 1985 ha conquistato e, in parte sconvolto, milioni di lettori con la descrizione di un mondo distopico in cui un regime totalitario prende il sopravvento e riduce la libertà, in particolare quella femminile. Il messaggio del libro è tornato a scuotere le coscienze a partire dal 2017 nella forma della omonima serie televisiva di grande fama prodotta da Hulu e distribuita in Italia da TimVision, ottenendo un rinnovato successo anche dal punto di vista editoriale.

I precedenti incontri di One book One City del 2020 hanno trattato gli aspetti biografici e stilistici che caratterizzano il romanzo della Atwood e quelli che lo hanno fatto diventare un caso editoriale .

Giovedì 28 maggio alle ore 17 l’evento "Quale racconto e quale ancella? Il racconto dell'ancella fra romanzo e serie tv" si svolgerà online e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di One Book One City Padova. Durante l'incontro Annalisa Oboe, docente di letteratura inglese e prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere, e Farah Polato, docente di filmologia dell'ateneo patavino, condivideranno alcune riflessioni e impressioni sulle due forme di narrazione, letteraria e televisiva, e sulle due scritture, quella autorevole dell'autrice canadese e quella audiovisiva seriale, impostasi negli ultimi decenni come campo di sperimentazione di grande interesse e fortuna.

Per maggiori informazioni