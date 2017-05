“Andar per gusto 2017”: serata con “gemme di primavera” al ristorante antica trattoria "Al Bosco" Saonara

I Ristorantori Padovani continuano il loro percorso enogastronomico per il 2017, “Andar per gusto”, con il secondo degli appuntamenti stagionali legati alla primavera e alle sue gemme.

Venerdì 7 maggio, all’Antica Trattoria Al Bosco di Saonara prosegue la proposizione in tavola delle freschezze stagionali tipiche del territorio (erbette, asparagi, carletti, bruscandoli), trasformate in creazioni curiose e originali, fresche come la primavera che vanno a celebrare, da sempre patrimonio della cucina locale che ne hanno fatto un vero e proprio marchio di fabbrica.

I DETTAGLI DELLA SERATA

Antica Trattoria al Bosco

All’interno della rassegna “Andar per Gusto” in collaborazione con

i Ristorantori Padovani

presenta

Venerdì 5 maggio alle ore 20.30

“Gemme di Primavera”

con

Tasca d’Almerita

RICEVENDO DI BENVENUTO

“Gemme di primavera” dorate e fritte

Asparagi al vapore con purea di schie

Prosciutto dolce di Montagnana “Brianza”

Salame di maiale nostrano con pan biscotto cotto a legna

Crostini agli asparagi e “Sora Piemontese”

Frittata con le “moeche”

Crudità di scampi e asparagi – Seppioline nere con polentina

Canestrelli in guscio alla piastra

Calamari fritti

Baccala “in tocio” alla veneta con polenta

Crostini con baccalà mantecato

Grana in forma

A TAVOLA

Passatina di piselli con gamberi rossi di Sicilia e fegato grasso d’anitra

Fagottino al pesce bianco con asparagi

Filetto di rana pescatrice con pancetta affumicata croccante,

bruscandoli e rosti di patate

“Scrigno di Gemme di primavera” con fragoline di bosco

VINI

Oltre ai grandi classici dei Colli Euganei nell’aperitivo di Benvenuto

quest’anno “Le Gemme “ incontrano la Sicilia con l’Azienda storica

Tasca Conti d’Almerita

Costo promozionale 60 euro – Previa prenotazione allo 049/640021