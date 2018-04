“Andar per gusto 2018”: serata “Gemme di primavera” al ristorante La Montanella di Arquà

I Ristorantori Padovani aprono le tappe del loro percorso enogastronomico per il 2018, dal titolo “Andar per gusto”, con la prima serie di appuntamenti stagionali legati alla primavera e alle sue gemme.

In programma venerdì 27 aprile, al Ristorante La Montanella di Arquà Petrarca, il secondo degli appuntamenti annuali della fase “Gemme di Primavera”, la rassegna che proseguirà poi con la serata del 4 maggio all’Antica Trattoria al Bosco di Saonara e che vedrà protagoniste della tavola le freschezze stagionali tipiche del territorio (erbette, asparagi, carletti, bruscandoli), trasformate in ricette curiose e originali, fresche come la primavera che vanno a celebrare, un vero patrimonio della cucina locale che ne hanno fatto il marchio di fabbrica della sua filosofia enogastronomica.

“Gemme di Primavera – ha detto il presidente dei Ristorantori dell’Ascom, Giorgio Borin – è il primo dei tre appuntamenti annuali che prevedono, oltre alle “Gemme” anche l’”Autunno a Tavola” di ottobre ed il “Gran Bollito alla Padovana” che, nell’unica data del 30 novembre, vedrà attivi ben sei dei nostri ristoranti associati”.

Il Gruppo dei Ristorantori Padovani da anni si fregia del marchio de “La Gallina Padovana”, da sempre il prodotto più tipico e prezioso della cucina locale, presentato con certificazione di origine.

In sinergia poi con il gruppo dei Panificatori Ascom Padova, verrà proposto in tutte le serate il Pane Mezzo Sale, un prodotto di eccellenza realizzato con il 50 % di sale in meno e con materie e lavorazione uniche e certificate.

