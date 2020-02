Andra – Traditional cu orchestra fratilor advahov a Padova al Gran teatro Geox

Andra – Traditional cu orchestra fratilor advahov

domenica 21 giugno 2020, ore 18.30

Gran teatro Geox – Padova

In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, il management e Zed comunicano il rinvio dello spettacolo Andra Traditional cu Orchestra Fratilor Advahov, originariamente previsto il 1 marzo, al 21 giugno 2020.

I biglietti acquistati per la data originaria restano validi alle medesime modalità di fruizione.

Dettagli

Andra porta “Traditional”, lo spettacolo più atteso dai fan romeni, il primo marzo al Gran Teatro Geox di Padova. In occasione della festa nazionale di Cluj-Napoca, un viaggio musicale nella tradizione e nella cultura rumena, con la voce di una delle cantanti più acclamante in patria: “Abbiamo ricevuto centinaia di messaggi dai romeni stabiliti lontano dalla Romania e così abbiamo deciso di portare lo spettacolo in altrettante città in Europa nel 2020. La prima sarà Padova. Non vedo l’ora di salutare i fan da lì, di sentire il loro calore quando canteranno in coro con me e i miei ospiti speciali”, ha detto Andra.

Accanto all’artista, musicisti che rappresentano diverse regioni del paese, nonché diversi generi musicali, saliranno sul palco per sorprendere e deliziare il pubblico. Sarà un vero e proprio Super Show che unisce tutti i romeni: tutte le generazioni, tutti i gusti. “Traditional” ha debuttato nella Palace Hall a settembre 2018, dove l’artista più amata in Romania ha offerto un regalo musicale con momenti unici in occasione del Centenario della Grande Unione. Insieme ai suoi ospiti, Andra è riuscita a suscitare applausi dalla prima canzone. La Advahov Brothers Orchestra accompagna l’artista con 40 musicisti, riuscendo a creare un’atmosfera emotiva durante le danze, ma anche vivace nelle parti cantate. Il tutto è completato da una serie di ballerini che indossano diversi modelli di costumi popolari, in modo che la tradizione romena sia rappresentata nel miglior modo possibile. La produzione raggiunge i più alti standard di spettacoli musicali internazionali.

——–

Andra aduce “Tradițional”, cel mai așteptat spectacol de către românii din țară și din străinătate, la Padova, Italia, pe 1 martie 2020. Concertul-eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri a fost susținut până acum în fața a zeci de mii de români, întotdeauna cu casa închisă, pe scene din Londra, Chișinău și 8 orașe din țară, va avea loc pe 1 martie 2020, la Gran Teatro Geox, de la ora 18:30.

“Tradițional este o poveste frumoasă despre ceea ce ne unește, despre bucuria de fi cu cei dragi, despre dorul de țară. Am fost primiți până acum cu brațele deschise în țară, dar mai ales când am cântat peste hotare. Am primit sute de mesaje de la români stabiliți departe de România și am decis astfel să ducem spectacolul în cât mai multe orașe din Europa în 2020. Primul va fi Padova. Sunt nerăbdătoare să îi salut pe românii de acolo, să simt căldura lor când vor cânta în cor cu mine și cu invitații mei speciali“, a spus Andra.

Alături de artistă vor urca pe scenă mai mulți artiști care reprezintă regiuni diferite ale țării , dar și genuri muzicale diferite, spre surpriza și încântarea publicului.

Super Spectacolul care unește toți românii: toate generațiile, toate gusturile

Conceptul “Tradițional” a debutat la Sala Palatului in septembrie 2018, unde cea mai iubită artistă din România a oferit un regal muzical cu momente inedite cu ocazia Centenarului Marii Unirii. Împreună cu invitații ei, Andra a reușit să stârnească aplauze de la prima piesă. Orchestra Fraților Advahov o acompaniază pe artistă cu 40 de muzicieni, reușind să creeze o atmosferă emoționantă în timpul doinelor, dar și una antrenantă când pe scenă se cântă hore, trecând publicul printr-un carusel de stări de la început până la finalul spectacolului. Totul este completat de un ansamblu de dansatori care poartă mai multe modele de costume populare, ca tradiția românească să fie reprezentată cât mai bine.

“Tradițional”, o producție la standarde internaționale.

Info web

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-andra-traditional-cu-orchestra-fratilor-advahov-padova/

https://www.facebook.com/events/535745570360961/