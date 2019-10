Andrea Donaera presenta "Io sono la bestia" alla libreria Zabarella

Venerdì 25 ottobre Andrea Donaera sarà a Padova per presentare #IoSonoLaBestia, il suo romanzo d'esordio. Appuntamento alla Libreria Zabarella alle 18.30, con Giovanna Frene e Francesco Targhetta!

Letture dal romanzo a cura di Angelo Zampieri.

Ingresso libero.

----



Mimì è folle di dolore: il figlio Michele, quindici anni, si è tolto la vita. Si dice che sia colpa di Nicole, la compagna di scuola, che ha rifiutato ridendo il suo regalo, un quaderno di poesie.

Mimì non è un padre come gli altri. È un boss della Sacra, e per quel gesto vuole vendetta: così prende Nicole e la rinchiude in una casa sperduta nella campagna salentina. Il guardiano della casa, Veli, rivede in Nicole la ragazza che ama: Arianna, la figlia maggiore di Mimì. Anche Arianna ama Veli. O forse lo amava, prima che la morte del fratello bruciasse tutto e tutti come un incendio. Tra Veli e Nicole fiorisce un legame fatto di racconti e silenzi, ma anche di sfida e ferocia.

In una narrazione a più voci, animata da una lingua che impasta prosa, poesia e musica, Io sono la bestia racconta storie d’amore anomale, brutali, interrotte. Ma Andrea Donaera racconta soprattutto un destino di violenza scolpito nella pietra del linguaggio, che esplode travolgendo l’innocenza di personaggi e luoghi.

Info web

https://www.facebook.com/events/667371693672260/

