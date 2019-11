Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo presentano “Raixe Storte” al teatro ai Colli

Novembre PataVino incontra la stagione di prosa del Teatro Ai Colli con un incontro-spettacolo da non perdere!

Protagonista la compagnia Teatro Boxer che vedrà in scena l'attore Andrea Pennacchi e il cantante-musicista Giorgio Gobbo con lo spettacolo Raixe Storte

Una galoppata tra i fatti più sanguinosi della storia di questa regione, un antidoto al mito dei bei tempi antichi (“co se copava i peoci co i pichi”), dell’età dell’oro della polenta e tocio che sgorga dalle sorgenti del Po. Una sana dose di storytelling omeopatico, per conoscere il lato noir del Veneto, dai tagliagole delle paludi dei Celti ai serial killer d’oggi.

L'evento sarà preceduto da una degustazione di vini offerta dalla Strada del vino Colli Euganei con la partecipazione dei due protagonisti dello spettacolo.

Ingresso

Biglietto per lo spettacolo: intero 8 euro, gratuito under 14

degustazione gratuita su prenotazione, posti limitati

prenotazione obbligatoria per la degustazione

Dove e quando

Sabato 30 novembre ore 19.30 al teatro ai Colli.

Informazioni e prenotazioni

Teatro Ai Colli

tel. 049 8900599

327 7661425

www.teatroaicolli.it

