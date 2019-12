Andrea “Enea” Rigato & Friends live al Blended Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/737339733342482/ù

Andrea “Enea” Rigato & Friends Live / venerdì 3 gennaio al Blended Padova

Venerdì 3 gennaio dalle 18 alle 22.

Andrea “Enea” Rigato & Friends & Special Guests @ Blended...

Nella magica e suggestiva cornice del Blended, sotto lampade dalla luce calda e soffusa, ideali per gustarsi una miscela di canzoni e musiche dal sapore internazionale, lasciarsi trasportare dalla voce di Andrea Rigato in una serata tutta all’insegna della musica folk e d’autore.

Ad arricchire la trama sonora delle canzoni contribuiranno due rodati musicisti: David Soto Chero alla chitarra classica e ai numerosi strumenti a corda tradizionali sudamericani e Francesco Mattarello alla fisarmonica, concertina, chitarra brasiliana.

Al trio così formato si aggiungeranno di volta in volta alcuni ospiti a sorpresa..

Andrea Rigato canta e scrive canzoni in italiano, spagnolo, portoghese e inglese, predilige uno stile unplugged, riuscendo a esprimersi efficacemente in diversi registri, sia musicali che testuali, sempre dando priorità alla forma canzone in commistione con il folk di varie radici.

Francesco Mattarello: fisarmonicista e polistrumentista con esperienze musicali nell’ambito della musica folk/world music e la musica per il teatro. Tuttora collabora in diversi ensemble musicali di Padova.

David Soto Chero: chitarra classica e acustica, strumenti a corda latinoamericani (tiple e cuatro), percussioni. Chitarrista peruviano con una formazione classica e diploma di conservatorio. Una lunga attività nell’ambito della musica classica e jazz, passando dal tango alla bossa nova, dai ritmi tradizionali andini fino alle più recenti esperienze nel campo della musica contemporanea