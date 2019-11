Pensiero. Silenzio. Musica. Andrea Segre racconta la musica nel suo cinema al MultiAstra

Novembre Patavino apre una finestra sul Quartiere Arcella con un evento speciale in collaborazione con l’associazione Le Mille e Una Arcella.

Protagonista il regista padovano Andrea Segre con una conferenza-spettacolo in prima assoluta in cui ripercorre la propria ricerca sul ruolo della musica nel cinema di finzione e nel documentario attraverso racconti, aneddoti, riflessioni, proiezioni, ascolti.

Scopri tutti gli eventi in programma di Novembre PataVino

Il tutto avviene in conversazione con la musica eseguita dal vivo da due musicisti che hanno collaborato con il regista in diverse occasioni: Sergio Marchesini alla fisarmonica e Francesco Ganassin ai clarinetti.

Lo spettacolo sarà preceduto, alle 20, da un incontro con gli artisti alla Libreria Limerick e dalle degustazioni proposte dalla cicchetteria Versi riBelli, dal Consorzio Vini Colli Euganei e dall’Osteria di Fuori Porta.

Scarica il libretto con tutti gli eventi del Novembre PataVino

Ingresso con biglietto unico da 10 euro per spettacolo e degustazioni.

Prevendite Multisala Astra, Limerick, Osteria di Fuori Porta, Strada Facendo a Padova - Ristorante Etico - Cibo Arti e Incontri e online su Eventbrite e Vivaticket.

Dove e quando

Mercoledì 4 dicembre ore 21.30 Multiastra in via T. Aspetti 21.

Informazioni

tel. 342 1486878

info@suonipatavini.it

Info web

https://www.facebook.com/events/2752544271638871/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pensiero-silenzio-musica-andrea-segre-racconta-la-musica-nel-suo-cinema-76280981469