Angelo Branduardi “Hits 2017” al Gran Teatro Geox

venerdì 3 novembre, ore 21.30

DETTAGLI

Messe in archivio con altrettanti sold out le quattro date italiane di Recanati, Iseo, Milano e Roma, il “menestrello” italiano torna sui palchi di casa dopo il successo europeo ottenuto nei più prestigiosi teatri di Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Germania, dove ha registrato strepitosi sold out.

Angelo Branduardi arriva a Padova con il suo Hits Tour 2017. Il celebre cantautore, violinista e chitarrista milanese si esibirà in un concerto unico in cui ripercorrerà le canzoni che hanno distinto la sua lunga carriera artistica. Per il suo “Hits Tour 17” Branduardi sarà accompagnato dalla sua band che suonerà i brani del repertorio storico e quelli composti di recente, entrambi proposti in una versione più “elettrica”.

“Questi concerti saranno basati sui miei brani più famosi, i cosiddetti “Hits”, che nel corso della mia, ormai lunga carriera, sono diventati veramente numerosi. Ce ne sarà per tutti e nessuno resterà deluso perciò: A presto!” A. Branduardi.

Biglietti in vendita su zedlive.com e presso i punti vendita Fast Tickets.