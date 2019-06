"Anima e dintorni", presentazione del libro di Roberta Sorgato alla galleria Cavour

Martedì 18 giugno 2019 alle ore 17.30, in galleria Cavour - piazza Cavour, Padova - l’on. avv. Simonetta Rubinato presenterà il libro di Roberta Sorgato “Anima e dintorni” (Mazzanti Libri). Sarà presente l’autrice.

Il libro

In “Anima e dintorni” l’autrice affronta i radicali cambiamenti socio-culturali, economici, etici degli ultimi anni attraverso lo sguardo di una giovane donna alla ricerca di libertà, uguaglianza, reciproco rispetto. Sullo sfondo si avvicendano le passate generazioni con le loro storie di povertà, guerre, duro lavoro, emigrazione, riscatto. Maria, la giovane protagonista, archetipo della nostra migliore gioventù, affronta il difficile presente di confronto /scontro generazionale, si offre vittima, capace attraverso una consapevole accettazione, di riscattare ogni forma di arcaica violenza fisica, psicologica, culturale nei confronti della donna, scardina preconcetti e pregiudizi mascherati da irrinunciabili valori. Infine, forte di consapevole appartenenza, si apre al mondo globalizzato misurandosi con la realtà delle nuove migrazioni, della difficile integrazione, del terrorismo islamico. Senza mai giudicare ma sforzandosi sempre di trovare nella conoscenza l’unica via percorribile per una pacifica convivenza nel rispetto reciproco.

L'autrice

Roberta Sorgato nata in Belgio da genitori italiani, vive in provincia di Treviso. Ex insegnante. Ha pubblicato: Una storia tutta Pepe (Ed. Tredieci), All’ombra del castello (Ed. Tredieci), La casa del padre(Ed. Canova/Tracce), Cuori nel pozzo (Ed. Marsilio).

Informazioni:

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204529 - donolatol@comune.padova.it

https://www.facebook.com/animaedintorni/