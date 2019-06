Sant’Antonio “casamenteiro” celebrazione e festa al Santo per chi cerca l'anima gemella

L'evento S. Antonio “casamenteiro” fa parte della rassegna Giugno Antoniano ed è stato ideato e pensato per quanti sono alla ricerca dell'anima gemella, ma non solo. Appuntamento sabato 22 giugno dalle ore 17 con la celebrazione eucaristica e, sucessivamente, con l'animazione in chiostro.

Scarica il programma completo del Giugno Antoniano

Come recita il programma:

Sabato 22 giugno alle ore 17 “Sant’Antonio Casamenteiro”: celebrazione e festa per quanti cercano un senso alla vita, la propria strada, l'anima gemella Padova, Basilica del Santo.

Info web

https://www.facebook.com/events/2209770375758892/

http://www.santantonio.org/it/basilica/eventi/santonio-casamenteiro-0