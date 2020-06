Sant’Antonio “casamenteiro”: la celebrazione per chi cerca l'anima gemella

Sabato 6 giugno torna l’appuntamento con la santa messa per i single “Sant’Antonio casamenteiro”. Quest’anno è obbligatoria l’iscrizione online.

“Sant’Antonio casamenteiro” 2020

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, prende spunto da una forma di devozione popolare particolarmente diffusa in Portogallo, terra natale di sant’Antonio, e nei Paesi dell’America Latina, in cui il Santo è invocato per trovare marito o moglie, ovvero per “accasarsi”, da cui l’appellativo di “casamenteiro”.

L'apputamento

Alle ore 20.30 di sabato 6 giugno in basilica verrà celebrata una specifica santa messa per tutti i single, presieduta dal rettore padre Oliviero Svanera. Promossa dal Centro Francescano Giovani dei frati del Santo, la s. Messa è un’occasione per rivolgersi al Santo, per eccellenza il Santo dei miracoli. Infatti la tradizionale preghiera a sant’Antonio “Si quaeris miracula”.

Un miracolo

«“Se cerchi i miracoli…”», indica come ci si rivolga al Santo con fiducia, nella certezza che aiuterà a “trovare”, oltre le cose perdute, anche ciò che è veramente importante per la propria vita e, se Dio vuole, anche l’anima gemella.

A chi è rivolta la Messa

La s. Messa è rivolta ai single dai 30 ai 50 anni.

Come partecipare

Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione on line, fino a esaurimento dei posti disponibili (come noto, in questo periodo la capienza della basilica è ridotta per le misure obbligatorie di distanziamento sociale).

L’ingresso sarà consentito solo presentando la mail di conferma iscrizione. Si raccomanda la massima puntualità.

https://service.santantonio.org/santantonio-casamenteiro-2020/

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/245637013426655/

https://www.santantonio.org/it/basilica/eventi/santantonio-casamenteiro-2020