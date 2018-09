Animali in arena, con occhi di tigre incontro con Gianni Mattiolo e Matteo Rampin

Sabato 29 settembre si conclude “Arena Romana Estate 2018” la più lunga manifestazione estiva della città curata dalla Promovies che ha proposto ed organizzato rassegne e appuntamenti cinematografici, incontri d’arte, concerti e spettacoli teatrali, curiosità ed iniziative singolari dal 1 giugno alla fine di settembre all’Arena Romana di Padova con una serata davvero speciale dal titolo “Animali in Arena - Con occhi di tigre - lezioni di vita dai grandi felini” che è anche il titolo dell’omonimo libro uscito in questi giorni edito da Sperling & Kupfer che verrà presentato in anteprima alla presenza degli autori.

Sabato alle 21 sarà un’occasione unica e particolare tutta dedicata allo straordinario mondo degli animali, per conoscerli meglio ed apprezzare le persone che con loro, hanno realizzato il proprio progetto di vita e di lavoro. Durante la serata si parlerà inoltre di come venivano utilizzati ai tempi dell’antica Roma i grandi felini per le spietate esibizioni nelle Arene Romane e dell’enorme numero di animali che dall’Africa veniva catturato e trasportato. Alle ore 21 si inizia con l’Incontro con due grandi esperti: Gianni Mattiolo e Matteo Rampin presentati da Gianni Vitale che anni fa con Mattiolo fece parte di una spedizione in Sudafrica alla ricerca del leone bianco in via d’estinzione. Durante la serata molte proiezioni inedite tra cui le straordinarie immagini di Papa Francesco Bergoglio che accarezza la tigre e la pantera di Gianni Mattiolo.

Gianni Mattiolo, trainer di animali, si occupa da anni di grandi felini. Ha aperto un bioparco, il Tiger Experience a Campolongo, in provincia di Venezia. Le sue conoscenze del mondo felino sono esemplari in quanto la sua vita è totalmente dedicata alla cura di questi animali e con loro è in grado di instaurare rapporti veramente speciali di amicizia e di fiducia. Matteo Rampin, consulente personale di atleti, allenatori, artisti, ex militare e manager di livello internazionale. Il suo approccio al miglioramento e al cambiamento si basa sull’applicazione delle neuroscienze a procedure non convenzionali di problem solving. Medico, psichiatra e psicoterapeuta, è autore di una ventina di libri pubblicati in Italia e all’estero, tra cui “Andare avanti guardando indietro”, scritto con i nazionali di rugby Mauro e Mirco Bergamasco.

Come evitare le trappole mentali e imparare a interpretare gli altri. Matteo Rampin, psichiatra e formatore, è un autore prolifico e versatile. Tra i suoi libri, ricordiamo il successo di “Come non farsi bocciare a scuola” e “Mozart era un figo, Bach ancora di più”. Osservare le abitudini e i rapporti sociali di leoni, tigri e leopardi ci può aiutare a evitare errori e conflitti. Sono maestri dell’istinto e signori di un potere primordiale: forse per questo i grandi felini esercitano su di noi un’attrazione magnetica. Che cosa possiamo imparare osservandoli da vicino, o addirittura vivendo assieme a loro? Forza e dolcezza, coraggio e paura, ferocia e innocenza, gioco ed esplorazione, e molti altri temi di cui si parlerà nel corso della serata. Un incontro intrigante per dare molte indicazioni utili sulle relazioni, il problem solving, la gestione del conflitto, la comunicazione non verbale, la negoziazione.

