"Animali in Villa", il bene FAI di Luvigliano si trasforma in uno speciale giardino zoologico

Una invasione pacifica di animali popolerà per un giorno il giardino di Villa dei Vescovi per riscoprire il passo lento.

Domenica 22 settembre lo splendido parco di Villa dei Vescovi si trasformerà in uno speciale giardino zoologico con animali da corte di campagna e altri animali particolari come lama, bufali, struzzi, emù e nandù, gru e gracidi, maialini nani e marà.

Verrà allestito anche un vero e proprio mercato, nel quale si potranno acquistare accessori e prodotti per animali da compagnia.

Dopo il successo di presenze del primo evento dedicato alla vita sobria, attore principale Franco Berrino, proseguono domenica 22 settembre dalle ore 10 alle ore 19, a Villa dei Vescovi, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia, gli appuntamenti dedicati alla riscoperta in chiave contemporanea dei benefici di una “vita sobria”, per ritrovare l’armonia con arte, cultura e natura, dedicando più tempo a noi stessi, al benessere del corpo e della mente.

Vivere in armonia con la natura significa anche condividerla con chi insieme a noi la abita: gli animali. Per questo lo splendido parco di Villa dei Vescovi, concepita da Alvise Cornaro nel Cinquecento perfetta sintesi della cultura umanistica in cui architettura e natura si fondono, si trasformerà in uno speciale giardino zoologico grazie ad “Animali in villa”, evento che permetterà di ospitare i classici animali da corte di campagna e altri animali particolari come lama, bufali, struzzi, emù e nandù, gru e gracidi, maialini nani e marà (le lepri della Patagonia).

Scopriremo inoltre, grazie all’associazione “A Passo lento”, come anche asini e pecore possano essere animali da compagnia e siano predisposti per attività educative assistite, creando con loro una ‘relazione’ basata sulla reciproca fiducia. Si parlerà, inoltre, dell’uso dell’olio di CBD in Veterinaria grazie all’intervento della dottoressa Arianna Pedron della clinica veterinaria Montecchia.

Biglietti

Iscritti FAI e residenti: 4 euro,

Intero: 12 euro,

Ridotto (6-18 anni): 7 euro,

Studenti (18-25 anni): 7 euro,

Famiglia: 30 euro,

Famiglia FAI: 12 euro

Il programma degli eventi potrebbe subire delle variazioni. Per modifiche e aggiornamenti consultare il sito www.villadeivescovi.it.

Con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Per informazioni e prenotazioni

tel. 049.9930473

eventi.vescovi@fondoambiente.it

www.villadeivescovi.it