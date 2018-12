Animazioni per bambini durante le festività nei quartieri a Padova

Riceviamo e pubblichiamo:

"Con l'inizio del nuovo anno continueranno, in alcuni rioni della città, le proposte di animazione dell'Associazione Tempi e Ritmi destinate ai più piccoli, programmate in questi giorni di festa in collaborazione con i Quartieri 4 e 5 del Comune di Padova sotto nel contenitore "Le feste attorno all'albero".

Martedì 2 gennaio, alle ore 15.30, due appuntamenti: da una parte, presso il centro "Il Borgo" in zona Mandria (via Romana Aponense) è previsto il "Cartoon Befana Show" con canzoni per bambini, animazione, truccabimbi, pupazzi giganti, fantasista e...la befana con i suoi dolciumi, che quest'anno arriverà al "Borgo" prima che da tutte le altre parti. Contemporaneamente, in zona Forcellini, presso la sala Nilde Jotti di via Prosdocimi (sopra al supermercato Alì) si svolgerà il "Magic Copper Teen Show", spettacolo di animazione e magia comica con la partecipazione del magico Copper Teen.

Altri due appuntamenti presso la Sala Nilde Jotti: mercoledì 3 gennaio alle ore 15.30, è previsto il "Monik Cartoon Show" con sigle dei cartoni animati, animazione, balli di gruppo. Il trittico si chiude Giovedì 4 gennaio alle ore 15.30 con lo spettacolo "Richard Fantasy Show" realizzato da un fantasista/giocoliere che incanterà il pubblico con i suoi numeri.

Sono tutte iniziative ad ingresso libero".

Gallery