“Anime salve?”: tributo a Fabrizio De Andrè al Cinema Rex

Venerdì 11 gennaio alle ore 21.15, a vent’anni esatti dalla morte di Fabrizio De Andrè, il Cinema Rex (Padova, via S. Osvaldo) propone un concerto tributo al grande cantautore genovese.

Con la regia di Ernesto Aufiero (che ebbe modo di conoscere personalmente Faber), si alterneranno sul palco della storica sala di via Sant’Osvaldo numerosi artisti accomunati dal desiderio di interpretare al meglio i suoi brani senza tempo. Alessandro Modenese, Daushasha, Infeltrio & C., Street Quintet, artisti che interpretano diversi stili musicali, fonderanno la loro musica in un unico spettacolo dedicato al pubblico padovano che ama De Andrè.

Lo spettacolo sarà arricchito da immagini e testi tratti dalla grande eredità artistica, custodita dalla Fondazione che porta il suo nome.

Il ricavato della serata sarà destinato a Radio Cooperativa, emittente padovana che concentra la sua attività informativa sui diritti umani di chi non ha voce, a partire dagli “scartati”, i precari e gli emarginati, così cari a De Andrè.

Info e dettagli

I biglietti (il cui costo è di 10 euro) sono già in vendita alla cassa del cinema e online su cinemateatrorex.wordpress.com ohttps://ticket.cinebot.it/rex/ title/159 o www.cinemarex.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare rexcinema@gmail.com

