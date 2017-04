"Animi Motus", mostra collettiva di pittura allo Spazio Biosfera di Padova

Animi Motus

Spazio Biosfera

Dal 21 al 25 aprile 2017

"Animi Motus" o moti dell’animo, ma anche emozioni, passioni, sensazioni.

É ciò che suscitano le opere esposte nella collettiva di pittura di cinque artiste tecnicamente diverse, ma unite nella passione per l'arte.

Non chiediamoci chi siano o cosa vogliano dirci, ma, semplicemente poniamoci di fronte all’opera e ascoltiamo l’Animi Motus che questi lavori fanno nascere in noi.

Le artiste attraverso immagini evocative raccontano luoghi e sentimenti, espressioni di quotidianità, ma anche verità individuali e collettive.

La mostra è organizzata da Artemisia Arte allo Spazio Biosfera di Padova, da venerdì 21 a martedì 25 aprile e sarà aperta dalle 17 alle 20.

INFORMAZIONI

Ingresso libero

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/432204237118846/