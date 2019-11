Le vetrine dell’arte: Anna Battaglia alla Galleria Samonà

La mostra, dal 9 novembre al 1 dicembre alla Galleria Samonà, rientra nel programma espositivo “Le vetrine dell’Arte”, che permette ad un vasto pubblico di poter ammirare le opere di artisti dallo stile diverso in uno spazio visitabile ad ogni ora del giorno.

Chi espone?

Anna Battaglia, giovane artista padovana con la passione per il disegno, presenta i suoi dipinti su legno dal 9 novembre all'1 dicembre 2019 presso la Sala Samonà della Banca d'Italia in via Roma.

Nelle opere di Anna Battaglia figurano soprattutto animali, ma anche composizioni geometriche dai colori vivaci.

L'artista ha imparato a utilizzare tecniche e materiali diversi frequentando l’Istituto d’arte “P. Selvatico”, dove è tornata per seguire il corso di oreficeria dopo aver conseguito la laurea in architettura allo IUAV di Venezia.

Nei suoi lavori trae ispirazione da artisti contemporanei in particolare Ugo Nespolo, per la sua particolare tecnica compositiva di incastri lignei, ritrovata poi anche in Raffaello di Vecchio, ora suo maestro e consigliere. Battaglia riprende e reinterpreta questo modo di lavorare il legno compensato tramite il seghetto da traforo e con un particolare accostamento dei colori. Ha esposto le sue opere in Italia ed all'estero arrivando fino agli Stati Uniti.

L'iniziativa

La rassegna "Le vetrine dell’Arte" è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con Carlo Silvestrin, anima della Galleria CD Studio d’Arte di Padova, qui in veste di curatore delle esposizioni.

Informazioni

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

CD STUDIO D’ARTE

Carlo Silvestrin +39 333 447 8044

Giada Chervatin +39 347 833 6634

Anna Ferrarese +39 340 223 9091

info@cdstudiodarte.it

https://www.facebook.com/Galleria-Samon%C3%A0-1615112402074419/

Gallery