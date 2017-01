Presentazione della raccolta "Circa Padova" di Anna Garbo a Il mondo che non vedo

Sarà presentata venerdì 27 gennaio alle ore 19 alla libreria Il mondo che non vedo la raccolta poetica "Circa Padova", di Anna Garbo con i disegni di Vico Calabrò.

Condurrà l’incontro il filosofo e tarologo Michel Pelucchi.

A seguire un estratto del reading "Il guasto" di e con Anna Garbo, Stefano Razzolini e Matteo Mancini.

Impossibile dire sulla città, allora si percorre, si abita, ci si convive. Dire sulla città sarebbe come un dire su se stessi. Viene così a prestito la forma poetica, le figure retoriche e tutto ciò che sta sul sentiero della trasformazione degli elementi.

Gli occhi di una poeta miope e la sua scrittura: ecco la prospettiva di questa lettura sulla città di Padova, non la stessa città, eppure la stessa.

"Circa Padova" è una lettura personale sulla città, nata dall’esigenza di denunciare, ovvero portare un messaggio, attraverso gli strumenti propri della poesia: metafora, metonimia, catacresi.

Raccoglie poesie in italiano e in dialetto veneto e scritti in prosa.

Il libro è arricchito dai disegni di Vico Calabrò, nati dalla suggestione provocata dalla lettura dei testi.

L'AUTRICE. Anna Garbo, poeta di Padova alla sua terza pubblicazione dopo "La metà chiara" (ed. UME 2005) e "Accrocchio" (ed. LAGRU 2013).

L'ARTISTA. Vico Calabrò, pittore di Caldogno, pratica tutte le tecniche pittoriche realizzando opere ora di trasognata serenità, ora di graffiante ironia e anche di impegno sociale. Ha fondato e dirige la scuola d’affresco Frescopolis.

