25 aprile, 73esimo anniversario della Liberazione: le celebrazioni a Padova

Il comune di Padova organizza, come ogni anno, la consueta cerimonia in occasione del 73esimo anniversario della Liberazione. La cerimonia è realizzata in collaborazione con il Comando Forze di Difesa Interregionale Nord e le Associazioni partigiane, combattentistiche e d’arma.

🇮🇹 25 APRILE 2018: TUTTI GLI EVENTI A PADOVA E PROVINCIA 🇮🇹

Programma

Cerimonia istituzionale

ore 10.30 - via VIII febbraio, di fronte a palazzo Moroni

- inizio cerimonia;

- alzabandiera;

- onore ai caduti e deposizione delle corone di alloro;

- intervento di Sergio Giordani, sindaco di Padova;

- orazione ufficiale di Floriana Rizzetto, presidente provinciale dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia.

Accompagnamento musicale a cura della Fanfara dei Bersaglieri in congedo, sezione “Achille Formis” di Padova.

Altri eventi