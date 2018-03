Ricorrenza dell’Annunciazione alla cappella degli Scrovegni

Il 25 marzo 1305 avveniva la consacrazione della cappella degli Scrovegni. L’edificio era stato dedicato alla Vergine Annunciata esattamente due anni prima, al termine dell’€edificazione.

Anche se alcuni recenti studi ipotizzano che la stesura degli affreschi fosse stata realizzata già entro il 1304, è questa la data che tradizionalmente viene indicata come quella in cui Giotto doveva aver portato a termine i lavori del monumento voluto dal banchiere Enrico Scrovegni.

Per rendere la cerimonia inaugurale ancora più sontuosa, il proprietario riuscì a ottenere in prestito da Venezia pannis sancti Marci, che erano i paramenti dell’evangelista€ Marco.

Ingresso

L’ingresso alla cappella prevede in questa ricorrenza solo il pagamento di 1 euro a titolo di prenotazione.

I Musei Civici non sono compresi nella visita.

Link di prenotazione

Gallery