“Anoressia e bulimia, la rinuncia al femminile”, incontro pubblico al quartiere 2 Nord

L'Accademia per la formazione - Kora organizza un incontro pubblico sul tema “Anoressia e bulimia, la rinuncia al femminile”, che si terrà nel quartiere 2 Nord il 16 febbraio alle ore 20.45.

L'incontro è pensato per parlare di anoressia e bulimia, disturbi dell’alimentazione in netto aumento negli ultimi anni.

Interventi di Finizia Scivittaro e Franco Borghero.

Iniziativa organizzata dall’Accademia per la formazione - Kora, centro per lo studio e la cura di anoressia e bulimia - in collaborazione con il comune di Padova, quartiere 2 Nord.

INFORMAZIONI

Kora, centro studi per lo studio e la cura di anoressia e bulimia

049.8719078 - 349.3804271.