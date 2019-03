“Antahkāraṇa: la funzione mediatrice del soffio vitale tra corpo e mente”, incontro a Padova

In collaborazione con Armonia Studio Attività Olistiche (Mira - VE), l'associazione Studyo Yoga di Padova ha il piacere di ospitare la conferenza del prof. Gian Giuseppe Filippi dal titolo: “Antahkāraṇa: la funzione mediatrice del soffio vitale tra corpo e mente”

Il soffio vitale nello yoga è oggetto di un'attività di controllo nota come prāṇayama, il controllo del respiro che costituisce il quarto grado dell'attività rivolta verso il mondo esterno (bahiraṅga). Non tutti si chiedono per quale ragione questa pratica sia necessaria per passare ai gradi superiori; necessaria soprattutto per passare agli ultimi tre, che sono rivolti all'interno di sé (antarāṅga). Anche il controllo dei sensi (pratyahara) dipende dal successo della fase precedente. Lo scopo della comunicazione consiste nell'approfondimento del concetto di prāṇa, a partire dal suo aspetto energetico atto a muovere il corpo, per poi spiegare le sue cinque funzioni, e lo scambio respiratorio con l'atmosfera che ci circonda. Da lì si passerà a considerare l'identità tra il prāṇa dell'individuo e la concentrazione vitale che manifesta l'intero universo. Per ultimo si riconoscerà la trasposizione suprema del prāṇa quale Brahman supremo. Il percorso illustrativo seguirà i testi dei principali Darśana dell'Induismo classico.

La conferenza è aperta a tutti con libero apprezzamento del relatore

Per info e prenotazioni: Studyo Yoga 049-8765349 oppure Armonia 351-9190189 info@viviarmonia.it

Prof. Gian Giuseppe Filippi:

Già professore Ordinario di Lingua e Letteratura Hindi all'università degli Studi Ca' Foscari, Venezia;

Associato all'International Association of Sanskrit Studies.

Associato alla Royal Society of Asian Affairs, Londra.

Associato all'Association of Asian Studies, Michigan University.

Socio onorario del Panchala Research Institute, Kanpur.

Socio a vita dell’Indian Archaeological Society, New Delhi.

Già presidente della Venetian Academy of Indian Studies.

In quarant'anni di carriera ha tenuto corsi ufficiali in: Storia dell’Arte dell’India e dell'Asia Centrale; Religioni e Filosofia dell’India; Indologia; Storia dell'India.

Visiting Professor presso le Università di Hull (UK); Oxford (Magdalen College, UK); Stoccolma (Svezia); Post-Graduate Institute of Deccan College (Pune, India); Banaras Hindu University (Benares, India) National Museum Institute -deemed to be University- (New Delhi, India); Indira Gandhi National Centre for the Arts -deemed to be University- (New Delhi, India); Heidelberg Universitat (Germania); Kolkata University (Calcutta, India).

Ha compiuto 73 missioni scientifiche d’indirizzo indologico nell’Asia meridionale (India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myaman, Thailandia, Cambodya, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia). Scopritore, assieme al prof. Bruno Marcolongo, della città mahabharatiana di Kampilya.

General Editor dell'Indological V.A.I.S. Series, New Delhi, DK(P)Printworld, India.

General Editor dell'Indoasiatica Series, ed. Itinera Progetti, Bassano-Vicenza.

General Editor di Quaderni di Indoasiatica, il Cerchio ed., San Marino; NovaLogos, Roma;

Autore di nove libri e 113 articoli indologici.

