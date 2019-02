“Antartide: una storia scolpita nel ghiaccio”, incontro al museo di geografia

L'Antartide è tra i luoghi più inospitali e allo stesso tempo affascinanti del Pianeta. I suoi ghiacci sono stati teatro di alcune delle più avvincenti spedizioni esplorative e oggi, nella quasi totale indifferenza della fauna locale, accolgono oltre 30 basi scientifiche nazionali e internazionali, nelle quali si svolgono - tra le altre - ricerche in ambito astrofisico e astronomico, climatologico e oceanografico. Sono numerose le spedizioni di ricerca guidate o partecipate dagli italiani. Anche diversi geografi padovani presero parte a delle spedizioni in Antartide e parte del patrimonio di quelle esplorazioni è oggi custodito al Museo di Geografia.

“Antartide. Una storia scolpita nel ghiaccio” è il titolo dell'incontro pubblico che si terrà venerdì 8 febbraio 2019 a partire dalle ore 15.30 al Museo di Geografia a Palazzo Wollemborg in via del Santo, 26 a Padova.

L’incontro vuole riproporre un viaggio esplorativo in cui, muniti di mappe e coordinate, i partecipanti potranno ripercorrere i passi dei grandi esploratori e approfondire i risultati delle ricerche più recenti, soprattutto nell'ambito dei cambiamenti climatici. A guidare il pubblico nella scoperta dell’Antartide saranno tre ospiti speciali, guide esperte con esperienza diretta di vita e ricerca nel continente bianco, tre esploratori ricercatori: Aldino Bondesan, docente dell’Università di Padova, che ha all’attivo ben quattro spedizioni in Antartide, il geologo e geografo Marcello Manzoni del Cnr e Franco Maria Talarico, docente dell’Università di Siena e rappresentante delle università nel Consiglio Scientifico del Museo Nazionale dell'Antartide.

Aldino Bondesan. Membro della Commissione Scientifica del Museo di Geografia è professore associato di Geografia Fisica e Geomorfologia. Ha compiuto ricerche di geomorfologia nelle pianure veneto - friulana e padana, di morfologia glaciale e glaciologia, di carsologia, di geoarcheologia, di geofisica, di dinamica costiera e di geoscienze militari. È autore di più di 400 pubblicazioni scientifiche. Ha partecipato a quattro spedizioni in Antartide e a più di venti missioni scientifiche in Europa, Asia e Africa.

Marcello Manzoni. Bolognese, geologo, geografo, ha svolto ricerche geologiche e geofisiche nelle Alpi, Mediterraneo, Nordamerica, Africa e Antartide. Ha tenuto corsi e varie attività didattiche in Scienze della Terra alle Università di Bologna e in sedi estere (Ottawa NRC, Columbia USC, Canberra). Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1971, Dirigente dal 1992 al 2003, è autore di circa 120 pubblicazioni scientifiche di geologia e geofisica oltre a libri sulla terminologia scientifica, fra cui un Dizionario di Geologia (Zanichelli) e due Thesauri Multilingui di scienze della Terra. In Antartide ha svolto ricerche sulle rilevanti questioni geografiche, scientifiche, ambientali, politiche e ha ricoperto incarichi in varie sedi scientifiche e diplomatiche internazionali.

Franco Maria Talarico. Professore ordinario all’Università di Siena, è rappresentante dell’Università nel Consiglio Scientifico del Museo Nazionale dell'Antartide. Attuale chair del M-ASIC (McMurdo ANDRILL Science Implementation Committee). Nel 1999 riceve il Premio di Ricerca “F. Ippolito” per gli studi in Antartide dell'Accademia Nazionale dei Lincei mentre l’anno seguente, nel 2000, è premiato con la National Science Foundation Antarctica Service Medal of the United States of America per il proprio servizio in Antartide. Ha partecipato a 15 spedizioni geologiche in Antartide e 1 nella regione artica. Proponente (o co-PI) in diversi progetti nel Programma italiano Antartide (PNRA)(dal 1987 ad oggi), MIUR (PRIN 2008, 2006, 2002,1996) o dall' Università di Siena (PAR 2002). Opera come revisore per diverse riviste scientifiche internazionali e come valutatore per l’European Research Council (ERC) e per i programmi nazionali di ricerca polari della Germania, Argentina e Francia.

L’evento è aperto a tutti e gratuito.

Per informazioni

Museo di Geografia – tl. 049.8274276

Giovanni Donadelli (curatore)

Mauro Varotto (responsabile scientifico)

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità

Via del Santo, 26 - 35123 Padova

museo.geografia@unipd.it

Info web

https://ilbolive.unipd.it/it/event/antartide-storia-scolpita-ghiaccio

https://www.facebook.com/events/793708780989271/