Festival biblico Padova, al via gli eventi anteprima

Doppio appuntamento con Enzo Bianchi fondatore della comunità di Bose

Martedì 19 marzo 2019

ore 18.15 - 19.45 – MPX, via Bonporti 22 Padova

ore 21- 22.30 – basilica Cattedrale, Padova

La quindicesima edizione del Festival Biblico quest’anno ha come tema POLIS: partendo dalle Sacre Scritture e dai loro molteplici significati per l’uomo e la storia si parlerà di città e di cittadinanza, riconoscendo il “senso” della città, le sue trasformazioni e gli interrogativi che nascono attorno all’abitare, alla convivenza culturale ecc. Il Festival Biblico coinvolgerà le Diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio Veneto, confermando la sua dimensione regionale, e si terrà dal 2 al 26 maggio 2019. Padova, alla sua settima partecipazione, ne sarà protagonista e location dal 10 al 12 maggio 2019.

Aspettando il festival alcuni “ eventi anteprima ” ne preparano il “terreno”. Per Padova sarà Enzo Bianchi il protagonista di questi primi “appuntamenti di avvicinamento al Festival.

Martedì 19 marzo, infatti, il fondatore della Comunità di Bose sarà a Padova per due momenti. Nel pomeriggio, alle ore 18.15 nella multisala PIO X, in via Bonporti 22, terrà un incontro sul tema: Città dell’uomo, città di Dio. Abitare ed edificare la città.

Introduce e modera l’incontro don Roberto Ravazzolo, direttore del Centro universitario e responsabile del Festival Biblico per quanto riguarda la Diocesi di Padova.

L’incontro conclude anche il percorso culturale promosso dal Centro universitario di Padova per l’anno 2018-2019, dedicato a indagare l’interrogativo: Quale città?

In questo appuntamento il riferimento è a sant’Agostino, secondo cui esistono due città, nella cui intersezione si svolge la vicenda umana: quella dell’amore e quella dell’odio, quella della giustizia e quella dell’ingiustizia, quella di Dio e quella terrena. Le loro strade si intrecciano: a ciascuno è data la scelta a quale di esse appartenere, quale eleggere come propria patria.

In serata, alle ore 21, Enzo Bianchi sarà in basilica Cattedrale a Padova per una meditazione sul tema che accompagna l’anno pastorale della Chiesa di Padova: Il seminatore uscì a seminare (Mt 13,1-23). Tracce di cammino. Introduce mons. Giuliano Zatti, vicario generale.

Il Festival Biblico è nato 15 anni fa con l’idea di portare in piazza le Sacre Scritture per attualizzarne il messaggio e per creare un’occasione di confronto libero e creativo con chiunque, credenti e non credenti, laici e religiosi, cattolici e persone che professano altre religioni.

Informazioni su www.festivalbiblico.it

https://www.facebook.com/festivalbiblico/