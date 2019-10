Antica fiera di Bresseo a Teolo

⭕️⚠️Programma generale in aggiornamento

➡️Da venerdì 11 a martedì 15 ottobre 2019

🏛26a Mostra dell’artigianato e dell’economia locale nel piazzale antistante Villa Cavalli - Malandrin

🏘Area agricola e mostra espositiva dei produttori locali in collaborazione con Coldiretti Padova e produttori agricoli dei Colli Euganei nel piazzale antistante Villa Cavalli - Malandrin

⛺️Stand Gastronomici RISCALDATI a fianco a Villa Cavalli - Malandrin (PRO LOCO), presso il Centro Sportivo Euganeo (EL BOCAETO) e presso la Parrocchia di Bresseo - Treponti (PARROCCHIA)

🎡Luna Park con attrazioni, giochi e divertimenti per adulti, famiglie e bambini

🚜Angolo di Campagna: Antichi Mestieri con zoccoli, raganelle e cose di una volta e Mostra Statica di Trattori d’Epoca in Via Generale Dalla Chiesa

🎉Villaggio dello Sport e delle Associazioni organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni sportive di Teolo presso il piazzale antistante la Chiesa

🕺🏻”El Bacaro” con aperitivi e cicchetti veneti accompagnati da musica dal vivo organizzato dagli Animatori AC della Parrocchia di Bresseo - Treponti presso il piazzale antistante la Chiesa

🎤”Radio Fiera Bresseo” interviste e animazione a cura della Flash Dance Academy e Fabius DJ presso l’Info Point

🐥Pesca di Beneficienza con tanti premi presso la Parrocchia di Bresseo - Treponti

➡️Venerdì 11 ottobre

08 - 13 Mercato Agricolo a Km0 “Sapori in Piazza a Bresseo” a cura della Coldiretti Padova e i produttori agricoli del territorio presso il piazzale antistante Villa Cavalli - Malandrin

19 Inaugurazione e apertura di tutti gli stand gastronomici a fianco a Villa Cavalli - Malandrin (PRO LOCO), presso il Centro Sportivo Euganeo (EL BOCAETO) e presso la Parrocchia di Bresseo - Treponti (PARROCCHIA)

21.30 Just4fun - acoustic band presso “el Bacaro” nel piazzale antistante la Chiesa di Bresseo - Treponti

21.30 Serata Disco con Flu2000 Party by DJ Max Reba e Graziano Diesis presso Cafè Noir

➡️Sabato 12 ottobre

14.30 - 17.30 36a Festa del Bambino organizzata dalla Polizia Locale di Teolo in collaborazione con i commercianti locali, di fronte alla Banca del Centroveneto di Bresseo.

Tariffe agevolate in collaborazione con il Luna Park (in caso di maltempo la festa è rinviata a martedì 16 ottobre)

Gadget, giocattoli, sculture di palloncini e animazione in regalo per i bambini

18 Senza Filtro - rock band presso “el Bacaro” nel piazzale antistante la Chiesa di Bresseo - Treponti

21.30 Live Sismica – The first dj band, a seguire Paolo Noise e Pippo Palmieri dallo Zoo di Radio 105 presso Cafè Noir

➡️Domenica 13 ottobre

Tradizionale Fiera di merci varie

10 - 20 Area agricola e mostra espositiva dei produttori locali in collaborazione con Coldiretti Padova e produttori agricoli dei Colli Euganei nel piazzale antistante Villa Cavalli - Malandrin

10 - 20 Angolo di Campagna con zoccoli, raganelle e cose di una volta e Mostra Statica di Trattori d’Epoca in Via Generale Dalla Chiesa in collaborazione con Spaccio Oro dei Colli e Fioreria Rosae Rosa

10 - 20 Antichi Mestieri “Vita d’Altri Tempi” a cura della Pro Loco Correzzola e “Giochi di una volta” a cura de Il Soffione, presso il piazzale antistante lo stand gastronomico della Pro Loco

10 - 20 Mostra floreale per ricevimenti e Flower Shop presso la fioreria Rosae Rosa in via Generale Dalla Chiesa

12 - 18 Villaggio dello Sport e delle Associazioni, nel parcheggio della parrocchia di Bresseo - Treponti. Esibizioni sportive, laboratori, prove pratiche e stand delle associazioni.

10 Corteo di apertura dell’Antica Fiera di Bresseo con sfilata di tutte le associazioni del territorio, con partenza dal Municipio di Teolo e arrivo al piazzale di fronte a Villa Cavalli Malandrin con esibizione della Banda Musicale di Teolo

11 Inaugurazione dell’Antica Fiera di Bresseo presso il Piazzale antistante Villa Cavalli Malandrin

14 - 20 Animazione itinerante con giocoleria, trampoli, mangiafuoco e sputafuoco, spettacolo di illusionismo e magia della compagnia Fratelli Ochner

17 Manu - Tribe sound live performer presso Fioreria Rosae Rosa e Spaccio Oro dei Colli

18 Under the Apnea - aperitivo e dj set presso “el bacaro” nel piazzale antistante la Chiesa di Bresseo - Treponti

18.30 Aperitivo comico con Romeo Moro presso Cafè Noir

21.30 Random Party - evento di music sound e dj con Smart’s Sport & Show ASD presso “el Bacaro” nel piazzale antistante la Chiesa di Bresseo - Treponti

➡️Lunedì 14 ottobre

Tradizionale Fiera di merci varie

10 - 20 Area agricola e mostra espositiva dei produttori locali in collaborazione con Coldiretti Padova e produttori agricoli dei Colli Euganei nel piazzale antistante Villa Cavalli - Malandrin

10 - 20 Angolo di Campagna Antichi Mestieri con zoccoli, raganelle e cose di una volta e Mostra Statica di Trattori d’Epoca in Via Generale Dalla Chiesa in collaborazione con Spaccio Oro dei Colli e Fioreria Rosae Rosa

9 Trippe e baccalà presso lo stand gastronomico EL BOCAETO

10 “Il mangiare di una volta”, trippa in brodo e alla parmigiana, musso e fasoi in tocio presso la Parrocchia di Bresseo - Treponti

11 Santa Messa presso la Parrocchia di Bresseo - Treponti

12.30 Pranzo speciale per gli anziani presso la Parrocchia di Bresseo - Treponti

11.30 - 16 Animazione itinerante con giocoleria, trampoli, mangiafuoco e sputafuoco, spettacolo di illusionismo e magia della compagnia Fratelli Ochner

16.30 spettacolo di giocoleria e clowneria “Clown - action” di fronte al Bar Bellavita

18 Musicsound, DJ & Service Aperitivo “El Bacaro” presso il piazzale davanti la Chiesa di Bresseo - Treponti

18.30 spettacolo di mangiafuoco e giocoleria nel piazzale antistante Villa Cavalli - Malandrin

18.30 Concerto Linea26 - rock & pop band presso Cafè Noir

19 Spettacolo di Musica e Percussioni lungo tutta l’area della fiera a cura dei PsycoDrummers

21.30 Concerto Anime in Plexiglass – live tributo Ligabue presso Cafè Noir

➡️Martedì 15 ottobre

Mercato Settimanale in Via A. De Gasperi

18 Musicsound, DJ & Service - Aperitivo “El Bacaro” presso il piazzale davanti la Chiesa di Bresseo - Treponti

21 Gran Concerto con i Casanova Venice Ensemble presso il Palazzetto dello Sport a Bresseo, “La Canzone Italiana… E Omaggio a Morricone” organizzato dalla ProLoco di Teolo con la Voce di Chiara Luppi e la Prima Tromba di Gianluca Carollo, dirige il Maestro Costantino Carollo

21 Grande Tombola con ricchi premi in denaro presso la Parrocchia di Bresseo - Treponti

21.30 Concerto Diapason Band – live tributo Vasco Rossi presso Cafè Noir

23.30 Spettacolo pirotecnico offerto da tutti i commercianti e gli artigiani della zona

⭕️⛔️CHIUSURA STRADE: domenica 13 e lunedì 14 ottobre 2019

👉🏻 Chiusura Strada SP89: dall’incrocio di Treponti all’incrocio con via Liviana domenica e lunedí, dalle ore 07 alle ore 22

👉🏻 Chiusura Bretella Z.I. Selve/ via Tullio Lombardo: dalla rotonda con SP89 all’incrocio con via Selve, direzione Saccolongo, domenica dalle ore 08 alle ore 02

⭕️🅿️ Parcheggi fiera

🅿️[A] Bretella Z.I. Selve/ via Tullio Lombardo

🅿️[B] Via Liviana (Bresseo)

🅿️[C] Via Sant’Antonio (Treponti)

🅿️[D] Via per Montemerlo (Bresseo)

🅿️[E] Area Ex - Lofra (Treponti)

⭕️✅ Pass residente per area a traffico limitato

In consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune a partire da lunedì 7 ottobre 2019 presentando un documento di riconoscimento (verranno garantiti al max 3 pass per famiglia)

⭕️ℹ️ Info web

Comune di Teolo | facebook.com/comune.teolo.pd.it

Proloco di Teolo | facebook.com/prolocoteolo.it

www.comune.teolo.pd.it

www.prolocoteolo.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/423832858240139/

