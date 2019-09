Antica Fiera di San Michele a Creola

Torna l'antica fiera di San Michele, che si svolge a Creola di Saccolongo dal 20 al 22 e dal 26 al 29 settembre alla parrocchia di San Pietro Apostolo.

Saranno presenti lo stand gastronomico, il mercatino dell'antica fiera di San Michelecon prodotti delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo, ma anche la rassegna dei prodotti enogastronomici tipici regionali con degustazioni e specialità alimentari stagionali, florovivaismo e molto altro.

🎉Antica fiera di s. Michele 🎉

‼️20,21,22 e 26,27,28,29 settembre 2019‼️

Tutte le sere panini 🍔 patatine🍟 birra 🍻 shot 🥃

🎈 Venerdì 20

Apriranno la nostra sagra 🎶 DJ MEDRANO & CALIBRO 🎶🤩🤩🔝

🎈 Sabato 21

Passeremo la serata in compagnia di 🎶FACCIA DA MAX - tribute band a MAX PEZZALI - 883 🎶🤩🤩🔝

🎈 Domenica 22

Intratterranno la nostra serata DJ VISE & BARBI🎧

🎈 Giovedì 26

Vi aspettiamo per una birra in compagnia 🍻

🎈 Venerdì 27

Suonerà per noi 📯 NIKO DJ - vicintore del contest di giugno 🏆

🎈 Sabato 28

Passeremo la serata in compagnia dei 🎸🥁🎶 LINEA 26 (musica pop rock) 🎵

🎈 Domenica 29

Intratterranno la nostra serata DJ VISE & BARBI🎧

Tutte le sere stand gastronomico 🍗🍕🍟🍝 e pesca di beneficenza 🎟️

https://www.facebook.com/parrocchiadiCreola/

