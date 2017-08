Antica Fiera di San Michele a Creola

Torna l'antica fiera di San Michele, che si svolge a Creola di Saccolongo domenica 24 settembre dalle ore 10 alle ore 20 nell'area del parcheggio della chiesa in via Molini.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Il Gruppo Ricreativo della parrocchia di Creola, in collaborazione con l'associazione culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano nell'area adiacente allo stand gastronomico il mercatino dell'antica fiera di San Michele, che prevede la presenza di espositori e prodotti delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo, ma anche la rassegna dei prodotti enogastronomici tipici regionali con degustazioni e specialità alimentari stagionali, florovivaismo con introvabili novità per il giardino, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo.

PROGRAMMA

Il giorno del mercatino prevede una mostra della vita rurale con oggetti del passato, la Bettola dell'Amicizia, punto ristoro con gastronomia di un tempo (polenta, renga, soppressa, cotechino, uova sode e formaggio), verrà ricostruito il mulino ad acqua un tempo esistente in paese e saranno esposte le macine ritrovate nel Bacchiglione.

Per tutta la giornata la dimostrazione di antichi mestieri.

Alle ore 15.30 apertura della sfilata di trattori e attrezzi agricoli verso il piazzale della chiesa dove si assisterà alla pigiatura dell'uva usando l'antico metodo che sfruttava il lavoro delle donne per calpestare i “graspi” a piedi scalzi.

Stand gastronomico aperto a mezzogiorno e sera, Luna Park e animazioni per bambini.

INFORMAZIONI

Per informazioni e per partecipazione come espositore: 347.0495286 - Raffaella

Email nsv.eventi@gmail.com

Pagina Facebook https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi

Sito web http://www.nsvorganizzazioneeventi.altervista.org