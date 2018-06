Torna dal 13 al 17 luglio l'antica sagra della Madonna del Carmine a Pieve di Curtarolo.

Durante tutte le serate saranno a disposizione dalle 19 in poi un fornitissimo stand gastronomico, la pesca di beneficenza, ballo liscio all'aperto, area giovani con intrattenimento musicale e area luna park per i più piccoli.

In programma anche la terza edizione del torneo di calcio balilla umano.