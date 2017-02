XXX Antiquaria alla Fiera di Padova

Antiquaria Padova torna in Fiera dal 25 marzo al 2 aprile.

Da quasi trent’anni l'esposizione è riferimento imprescindibile per il mondo dell’antiquariato, unico appuntamento di alto livello e di dimensioni significative nel territorio nordestino: Antiquaria si conferma appuntamento “tradizionale” e attesissimo - capace di rinnovarsi ogni anno e di non deludere mai le aspettative della vigilia - dedicato ai collezionisti, agli appassionati, ma anche ai “curiosi” che si affacciano per la prima volta al mondo dell’antiquariato.

ORARI

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20.

Feriali dalle ore 15 alle ore 20.

Inaugurazione: sabato 25 marzo alle ore 11.

Preview riservata agli operatori del settore, commercianti: venerdì 24 marzo dalle ore 16 alle ore 19.

DOVE

Quartiere Fieristico di Padova, Padiglione 1. Ingresso dall'Accesso 1.

BIGLIETTI

Biglietto intero 8 euro.

Biglietto ridotto 4 euro.

Riservato a gruppi (minimo 10 persone), Forze dell’Ordine, persone over 65, agli studenti (gli interessati dovranno presentarsi alla biglietteria muniti di documento per l’accertamento dell’appartenenza ad una delle categorie di utenza dianzi individuate e di un documento di riconoscimento personale), ai diversamente abili con invalidità inferiore all’80% (NO accompagnatore), ai ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Biglietto ridotto speciale 1 euro.

Touring Club, ARCI, ZIP, ACSI, AICS, CRAL CSEN, DLF, Università Popolare, ASI, AUSER.

Ingresso gratuito:

Tesserati FIMA

per i ragazzi fino a 12 anni compresi, e per tutte le scolaresche, compresi gli accompagnatori, previa richiesta alla Segreteria Organizzativa via mail o fax, ai diversamente abili con invalidità superiore all’80% (gratuita anche all’accompagnatore)

Nel quartiere fieristico è consentito l’ingresso agli animali di piccola taglia al guinzaglio e di media e grande taglia al guinzaglio con museruola.

Link per scaricare il biglietto ridotto: http://www.antiquariapadova.com/biglietto-ridotto/

HOTEL CONVENZIONATI

AC HOTEL PADOVA BY MARIOTT 4 STELLE

Via Prima Strada, 1 - Padova

L’Hotel si trova in zona Padova Est, a 2 km dalla fiera, 3 km dal centro città, a 3 km dalla stazione ferroviaria e a 2 km dall’uscita dell’autostrada Padova Est, è dotato di fitness center.

HOTEL RESIDENCE BIRI

Via A. Grassi, 2 - Padova

L’hotel si trova in zona fiera, è dotato di SPA e Wellness, palestra, ristorante panoramico e parcheggio. Per le prenotazioni in convenzione rivolgersi alla Segreteria Organizzativa di Antiquaria Padova.

HOTEL SMERALDO TERME

Via Busonera 174, - Abano Terme

L’hotel si trova ad Abano Terme, dista dal centro 5 minuti, è dotato di piscine termali con idromassaggio idrozone e bike acquatiche, sauna e bagno turco, attrezzi ginnici nel fitness corner. Per le prenotazioni in convenzione rivolgersi alla Segreteria Organizzativa di Antiquaria Padova.

INFORMAZIONI

NORD EST FAIR SRL

Via A. Costa, 19 – Padova

Tel (+39) 049.8800305

Fax (+39) 049.8800944

E-mail ufficiostampa@intermediapubblicita.com

http://www.antiquariapadova.com​