Antiquaria alla Fiera di Padova

Antiquaria Padova torna in Fiera dal 17 al 25 marzo.

Da trent’anni l'esposizione è riferimento imprescindibile per il mondo dell’antiquariato, unico appuntamento di alto livello e di dimensioni significative nel territorio nordestino: Antiquaria si conferma evento tradizionale e attesissimo, capace di rinnovarsi ogni anno e di non deludere mai le aspettative della vigilia, dedicato ai collezionisti, agli appassionati, ma anche ai “curiosi” che si affacciano per la prima volta al mondo dell’antiquariato.

Anche in questa edizione Antiquaria sorprenderà con tante novità e piacevoli sorprese. La storica kermesse si presenterà con un’offerta espositiva ancor più ampia e variegata, per intercettare il mutato gusto e la mutata domanda dei visitatori, che potranno trovare alcune tra le più prestigiose gallerie antiquarie del panorama italiano. Accanto al classico mobile antico spiccano arazzi e tappeti orientali, una raffinata selezione di dipinti dal Seicento al Novecento, pregiati argenti veneziani del Settecento, gioielli di straordinaria fattura artigianale e parure d’epoca, sculture lignee, opere marmoree e una rilevante collezione di vasi Gallé.

Orari

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20

Feriali dalle ore 15 alle ore 20

Inaugurazione su invito sabato 17 marzo alle ore 11

Biglietti

Biglietto intero 8 euro.

Biglietto ridotto 4 euro.

Riservato a gruppi (minimo 10 persone), Forze dell’Ordine, persone over 65, agli studenti (gli interessati dovranno presentarsi alla biglietteria muniti di documento per l’accertamento dell’appartenenza ad una delle categorie di utenza dianzi individuate e di un documento di riconoscimento personale), ai diversamente abili con invalidità inferiore all’80% (NO accompagnatore), ai ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Biglietto ridotto speciale 1 euro.

Touring Club, ARCI, ZIP, ACSI, AICS, CRAL CSEN, DLF, Università Popolare, ASI, AUSER.

Ingresso gratuito:

Tesserati FIMA

Titolari Carta Più e Carta MultiPiù la Feltrinelli, compreso un accompagnatore

per i ragazzi fino a 12 anni compresi, e per tutte le scolaresche, compresi gli accompagnatori, previa richiesta alla Segreteria Organizzativa via mail o fax, ai diversamente abili con invalidità superiore all’80% (gratuita anche all’accompagnatore)

Nel quartiere fieristico è consentito l’ingresso agli animali di piccola taglia al guinzaglio e di media e grande taglia al guinzaglio con museruola.

Dove

Quartiere Fieristico di Padova, Padiglione 1

Ingresso da via Niccolò Tommaseo - Accesso 1

I visitatori potranno usufruire dell’intero Park Nord con accesso da via Rismondo - Gate L. Parcheggio a pagamento.

Hotel convenzionati

AC HOTEL PADOVA BY MARIOTT 4 STELLE

Via Prima Strada, 1 - Padova

L’Hotel si trova in zona Padova Est, a due chilometri dalla fiera, tre chilometri dal centro città e dalla stazione ferroviaria e a due chilometri dall’uscita dell’autostrada Padova Est, è dotato di fitness center.

HOTEL RESIDENCE BIRI

Via A. Grassi, 2 - Padova

L’hotel si trova in zona fiera, è dotato di SPA e Wellness, palestra, ristorante panoramico e parcheggio. Per le prenotazioni in convenzione rivolgersi alla Segreteria Organizzativa di Antiquaria Padova.

Informazioni

NORD EST FAIR SRL

Via A. Costa, 19 – Padova

Tel (+39) 049.8800305

Fax (+39) 049.8800944

mery@fierenef.com