Antiquaria alla Fiera di Padova

La XXXV Edizione di Antiquaria Padova aprirà le porte al pubblico da sabato 23 a domenica 31 marzo al Padiglione 1 di PadovaFiere!

Dettagli

Da più di trent’anni Antiquaria Padova è riferimento imprescindibile per il mondo dell’antiquariato, unico appuntamento di alto livello e di dimensioni significative nel territorio nordestino: Antiquaria si rivela una manifestazione legata alla tradizione ed al contempo in grado di rinnovarsi continuamente, presentando un’offerta espositiva sempre di alta qualità e di grande interesse.

Antiquaria Padova accoglie ogni anno sia collezionisti e professionisti del settore sia appassionati e curiosi, offrendo un percorso espositivo ricco e diversificato, grazie ai più di 70 espositori che presenteranno pezzi unici e di alto valore all’interno del Padiglione.

In occasione di questo importante traguardo Antiquaria propone un percorso artistico che si snoda dal Rinascimento fino al Novecento: dai classici arredi antichi ricercati in ambito di design e collezionismo, tra cui spiccano arazzi e tappeti orientali di alta manifattura, ad una raffinata selezione di dipinti - tra cui non mancheranno le classiche vedute veneziane -, dai pregiati argenti veneziani del Settecento ai gioielli artigianali che spaziano dalle parure d’epoca déco ai bracciali anni quaranta, dalle sculture lignee alle opere marmoree, oltre a una rilevante collezione di vasi Gallé.

Quest’anno inoltre verrà presentato al pubblico uno stimolante incontro e confronto con l’arte moderna e contemporanea, grazie ad alcune importanti gallerie d’arte italiane che contribuiranno a creare uno scambio continuo tra linguaggi artistici di epoche differenti, stimolando riflessioni interessanti su temi trasversali che riescono a creare un ponte tra dipinti seicenteschi ed opere di questo secolo.

Quando

Fiere di Padova, Padiglione 1, Via Niccolò Tommaseo, 59

Dal 23 al 31 marzo 2019

Orari

Sabato e Domenica dalle 10 alle 20

Lunedì – Venerdì dalle 15 alle 20

Info web e biglietti

http://www.antiquariapadova.com/

Gallery