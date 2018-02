Antonio Paolacci presenta "Piano Americano", incontro nella sede di Fantalica

Dopo aver ospitato scrittori e dopo aver partecipato al festival letterario La Fiera delle Parole, l’associazione culturale Fantalica propone un nuovo incontro con l’artista venerdì 16 marzo, nella sede di via Giovanni Gradenigo, dove sarà ospite Antonio Paolacci che presenterà il suo romanzo "Piano Americano".

Durante la serata interverranno Laura Liberale e Heman Zed.

Il volume

Il libro narra la storia di un manipolo di personaggi bizzarri impegnati a realizzare uno scherzo mediatico di portata storica, una storia dal sagace gusto cinematografico, piena di intricati e complessi artifici narrativi. Ora che Paolacci sta per diventare padre, riuscirà a comporre il suo libro più autentico, dove la vita e le vicende dell’autore si intersecano continuamente con quelle dei suoi personaggi, che escono dalla pagina e si insinuano nel reale in un continuo gioco di sponda tra finzione e realtà.

Un romanzo che non è un romanzo, tra cinema, editoria, letteratura e realtà, in cui tutto ci viene svelato per dirci che niente è mai del tutto vero. Un saggio autobiografico, un racconto che rivela la verità più sincera tramite spudorate menzogne, un libro irriverente e funambolico sull’arte stessa della narrazione.

L'autore

Antonio Paolacci, nato nel 1974 nel basso Cilento e ora residente a Genova, è editor e consulente editoriale. Dal 2011 dirige collane di narrativa e saggistica. Come autore ha pubblicato: Flemma (Perdisa Pop, 2007, Morellini 2015); Salto d’ottava (Perdisa Pop, 2010); Accelerazione di gravità (SenzaPatria, 2010); Tanatosi (Perdisa Pop, 2012), oltre a svariati racconti in antologie collettive. Dal 2016 cura insieme a Paola Ronco il blog Archivio Roncacci.

Ingresso

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria

Contatti

Associazione culturale Fantalica

via Giovanni Gradenigo, 10

049.2104096 - 348.3522069

fantalica@fantalica.com

www.fantalica.com