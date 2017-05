AperiBici, escursione in bicicletta tra Pontemanco e Battaglia Terme

AperiBici è un'escursione in bici tra due antichi borghi fluviali: Pontemanco e Battaglia Terme, in programma domenica 14 maggio alle ore 15 con partenza dal Mulino di Pontemanco - Cafè Zhivago, in via Pontemanco, 104.

DETTAGLI

Percorso: circolare, principalmente su sede protetta dalla viabilità ordinaria, su asfalto, strade bianche o argini fluviali.

Difficoltà: facile, lunghezza totale 20 km in piano.

Durata prevista: circa 3 ore.

Punti di interesse: antico mulino di Pontemanco, abbazia di Santo Stefano, porto fluviale di Battaglia Terme con cascata e manufatti idraulici, canali Biancolino, Vigenzone e Battaglia.

Costo: 15 euro a persona (accompagnatrice turistica, assicurazione, organizzazione tecnica e un bicchiere di vino).

PRENOTAZIONI

Evento con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: 328.4089272 - info@viaggiarecuriosi.com

Noleggio su prenotazione con un costo supplementare di 10 euro per le bici da cicloturismo e di 20 euro per le bici elettriche (partner dell'evento Veneto emotion Abano Terme).

Organizzazione Tecnica: Travel & Bike di VICUS NOVUS Agenzia Viaggi T.O.