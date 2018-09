Apericena in piscina, serata per famiglie al parco èFantasia

Mercoledì 5 e 12 settembre il parco èFantasia organizza una serata in piscina dedicata alle famiglie: #Apericena in piscina, dalle 18 alle 19.30, per adulti e bambini:

ingresso bambino: parco + piscina/area relax

ingresso adulto: piscina/area relax + 1 consumazione light (spritz o birra) o deluxe (birra media o cocktail)

Durante tutta la serata saranno a disposizione tavolo da ping pong e calcetto.

Dettagli

Ampio parcheggio gratuito

I cani sono i benvenuti, ma vanno tenuti al guinzaglio

In tutta l'area ci sono punti dedicati alla raccolta differenziata.

L'oraganizzazione consiglia di arrivare in bicicletta o con il carsharing in modo da non intasare le vie del quartiere, nel rispetto di tutti i residenti

Contatti

049.8644563

Ristorante e sale: 345.2630287 - 049.8644563

É consigliata la prenotazione per la cena

***Riservato ai soci Aics***