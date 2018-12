Incontro “AperiLeds for Africa: presentazione & fundraising” al San Gaetano

L’associazione Leds - L’energia degli studenti organizza un incontro all'auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano mercoledì 19 dicembre, dalle ore 19 alle 21, per presentare il progetto Leds for Africa, realizzato in collaborazione con alcuni docenti del Dipartimento di Ingegneria industriale Unipd e con il patrocinio dell’Università e del Comune di Padova.

Il progetto Leds for Africa intende garantire l’accesso all’energia elettrica in modo sostenibile ad un piccolo villaggio rurale isolato in Guinea Bissau.

Durante la presentazione vengono raccolte offerte libere per finanziare l’iniziativa.

E’ previsto un aperitivo di networking, il cui ricavato viene destinato all’acquisto dei componenti degli impianti.

