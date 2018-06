Aperimusme: aperitivo al Chiostro + museo gratis al Musme

In occasione degli AperiMUSME del mercoledì e giovedì di ogni settimana, si entra gratis al Museo di Storia della Medicina di Padova.

Se si seglie di incontrarsi con gli amici nel bellissimo chiostro del Palazzo della Medicina, in via San Francesco a Padova, per bere un aperitivo insieme, accompagnati da un dj set, si può approfittare dell'occasione per visitare gratuitaemnte il MUSME.

Dettagli

AperiMUSME by Barabba, l’aperitivo nel chiostro del MUSME, in pieno centro storico. In collaborazione con Osteria Barabba, tutti i mercoledì e giovedì di questa estate 2018 potrete godervi un ottimo drink in una cornice unica. Barabba per l’occasione ci ha portato la sua migliore bartender, che vi proporrà drink unici ogni sera. Mojito, Moscow Mule, Spritz, ma anche cocktail analcolici, rivisitati con materie prime d’eccellenza italiane. Non mancheranno ottimo cibo e buona musica ad accompagnare il vostro aperitivo.

L’accesso al chiostro è libero dalle 17 alle 23.

Durante queste serate il MUSME rimarrà aperto fino alle ore 23 e sarà visitabile gratuitamente con una consumazione.

Informazioni

Telefono 049 658767

E-mail info@musme.it

Sito web http://www.musme.it/aperimusme-by-barabba/