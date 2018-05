AperiMUSME, l'aperitivo in chiostro al Musme

Come ogni mercoledì e giovedì, anche questa settimana si rinnova l'appuntamento nel chiostro di via San Francesco con AperiMUSME, l’aperitivo organizzato dal Museo di storia della medicina in collaborazione con Osteria Barabba.

Mercoledì 23 e giovedì 24 maggio, l'occasione per gustare un aperitivo è nello spazio all'aperto dell'antico "hospitale" padovano, oggi sede del moderno museo.

Barabba per l'occasione porterà la sua migliore bartender, che proporrà drink unici ogni sera: Mojito, Moscow Mule, Spritz, ma anche cocktail analcolici, rivisitati con materie prime d'eccellenza italiane.

Non mancheranno ottimo cibo e buona musica ad accompagnare il vostro aperitivo.

Ingresso

L’accesso al chiostro è libero dalle 17 alle 23 e durante le serate il museo resta aperto fino alle ore 22 ed è visitabile al prezzo speciale di 6 euro.

Gallery