“Aperinciters”, incontro- aperitivo di networking per giovani imprenditori sociali al Fistomba Social Park

#AperInciters è al suo 3° appuntamento a Padova!! Organizzato dal movimento INCITEMENT ITALY.

Appuntamento alle 19, martedì 29 agosto.

È un aperitivo diverso, quando hai voglia che il Mondo sia Diverso,

partendo da Te, dal tuo lavoro e dai tuoi sogni.

A CHI È RIVOLTO?

Liberi professionisti, neo-laureati, creativi, persone che vogliono realizzare il proprio progetto di vita e professionale e cercano continuamente consigli e ispirazione.

PERCHÈ PARTECIPARE

> fare rete e conoscere gente che ti aiuti nel tuo progetto o entri a far parte del tuo Team

> farti ispirare da chi ha già esperienza nel tuo ambito

> condividere il tuo progetto affinché i tuoi dubbi possano svanire

L’ultimo aperitivo di novembre 2016, ha creato ottime e proficue relazioni, eravamo solo in 8 ma questa volta vogliamo essere molti di più!

COS’È INCITEMENT?

INCITEMENT è un movimento fatto di persone che respirano, guardano, sognano, lavorano e agiscono quotidianamente con uno spirito positivo, ottimista, leale, reale e inclusivo. Sono imprenditori sociali, liberi professionisti o aspiranti tali.

PERCHÉ?

Per diffondere un cambiamento sociale positivo nelle comunità di tutto il mondo, partendo dalla nostra: attraverso la creatività, la condivisione di idee, progetti e sogni.

Il 23 settembre, per la prima volta, ci sarà un incontro Europeo sull’Innovazione Sociale e di cui si parlerà all’aperitivo.

COSA FA IL MOVIMENTO INCITEMENT?

Aperitivi, laboratori ed eventi formativi dove puoi:

> conoscere gente nuova, intraprendente, aperta al confronto e disposta a NON criticare la tua idea, disposta ad ascoltarti, suggerirti, coinvolgerti e darti spunto per migliorare.

> essere ispirato dai progetti e le storie che ascolterai

> apprendere e acquisire strumenti per la tua crescita personale e professionale

> proporre il tuo progetto, rispettando i 3 valori guida

♧ Contributo ♧

¤ Crescita ¤

☆ Divertimento ☆

COSA SI FARÀ IL 29 agosto a Padova

L’appuntamento è alle 19 al Parco Fistomba a Padova, tra il verde, l’arte e la musica.

1. Ci conosceremo e ci presenteremo con modalità divertenti e scaccia imbarazzo ;) con l’obiettivo di creare reti e relazioni proficue per il tuo futuro. C’è un bar e una pizzeria.

*Per farti un’idea, a novembre 2016 c’erano coach, un grafico, un esperto SEO e Web Designer, un’insegnante, aspiranti blogger, formatori, psicologi e gente vogliosa di cambiare vita e realizzare i propri sogni.

2. Ascolteremo il racconto di Enrico Daniele che ci presenterà il nuovo progetto di imprenditoria sociale Musikkoman, piattaforma per la promozione di band emergenti ed eventi musicali nella città di Padova.

3. Si presenterà il movimento Incitement e il progetto di Crowdfunding per il finanziamento del 1° Incitement European Summit. Clicca qui per info: https://www.indiegogo.com/ projects/ 1st-incitement-european-sum mit#/

4. E poi live art e musica Jazz-Funky fino alle 23.30

The Gin l'Hammond:

Ispirati a Brian Auger, James Taylor Quartet, Alan Hawkshaw nonchè Piccioni, Morricone o Pregadio.

Clicca qui per ascoltare un brano > https://www.facebook.com/ ginlhammond/

ATTENZIONE: Fino alle 19.30 l’ingresso al Parco è gratuito. Poi si paga 3€ perché siamo ospiti di una serata già organizzata dal Parco. Se arrivi in ritardo, scrivi un messaggio alla pagina con il tuo nome e sarai inserito nella lista degli Inciters e non pagherai. In ogni caso confidiamo in un tuo contributo per la campagna di Crowdfunding, secondo le tue possibilità e il tuo desiderio di credere in questo progetto insieme a noi!;)

Se sei del veneto e vuoi presentare il tuo progetto, raccontare la tua storia al prossimo evento, scrivi un messaggio alla pagina.

"Ricorda che Questo è il tuo Palcoscenico. È il tuo Mondo ed È il tuo futuro: Crealo! "

Let’s go Inciters!

Gallery