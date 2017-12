“Aperinciters”, aperitivo di networking tra liberi professionisti a Villa Bistrò

È TORNATOOO!

#AperInciters è al suo 4° appuntamento a Padova!!

Organizzato dal Incitement Lab Veneto, il gruppo regionale che fa parte del movimento nazionale Incitement Italy.

Un'occasione per instaurare relazioni, fare rete e creare un gruppo per realizzare i tuoi progetti!

È un aperitivo diverso, quando hai voglia che il Mondo sia Diverso, partendo da Te, dal tuo lavoro e dai tuoi sogni.

A CHI È RIVOLTO?

Liberi professionisti, neo-laureati, creativi, persone che vogliono realizzare il proprio progetto di vita e professionale e cercano continuamente consigli e ispirazione.

PERCHÈ PARTECIPARE

> fare rete e conoscere gente che ti aiuti nel tuo progetto o entri a far parte del tuo Team

> farti ispirare da chi ha già esperienza nel tuo ambito

> condividere il tuo progetto affinché i tuoi dubbi possano svanire

L’ultimo aperitivo di agosto 2017, ha creato relazioni tra studenti, neo-laureati, ingegneri, esperti di web app, life coach, organizzatori di eventi e futuri imprenditori sociali.

Il 18 dicembre, invece, è un momento speciale per 2 motivi principali:

> il primo: possiamo conoscerci, fare rete con chi può collaborare nel nostro progetto e aumentare le probabilità di realizzarlo!

> il secondo: potrai decidere di entrare a far parte del Gruppo Regionale del Veneto (detto "Dream Team) e collaborare per realizzare il prossimo Laboratorio formativo di Incitement Veneto, che si terrà a Padova.

*****Per saperne di più*****

COS’È INCITEMENT?

INCITEMENT è un movimento fatto di persone che respirano, guardano, sognano, lavorano e agiscono quotidianamente con uno spirito positivo, ottimista, leale, reale e inclusivo. Sono imprenditori sociali, liberi professionisti o aspiranti tali.

PERCHÉ?

Per diffondere un #cambiamentosociale positivo nelle #comunità di tutto il mondo, partendo dalla nostra: attraverso la #creatività, la #condivisione di #idee, #progetti e #sogni.

COSA FA IL MOVIMENTO INCITEMENT?

Aperitivi, laboratori ed eventi formativi dove puoi:

> conoscere gente nuova, intraprendente, aperta al confronto e disposta a NON criticare la tua idea, disposta ad ascoltarti, suggerirti, coinvolgerti e darti spunto per migliorare.

> essere ispirato dai progetti e le storie che ascolterai

> apprendere e acquisire strumenti per la tua crescita personale e professionale

> proporre il tuo progetto, rispettando i 3 valori guida

♧ Contributo ♧

¤ Crescita ¤

☆ Divertimento ☆

Se non potrai esserci e vuoi conoscere meglio gli Inciters, iscriviti al gruppo fb: https://www.facebook.com/groups/IncitersGruppoAzione/

Se sei del veneto e vuoi presentare il tuo progetto, raccontare la tua storia al prossimo evento, scrivi un messaggio alla pagina.

Se inizia a piacerti e vuoi ricevere novità nei prossimi giorni, CLICCA INTERESSA AperInciters Italy.

"Ricorda che Questo è il tuo Palcoscenico. È il tuo Mondo ed È il tuo futuro: Crealo! "

Let’s go Inciters!

