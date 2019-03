Aperyshow 2019 Charity Event a Piazzola sul Brenta

AperyShow Charity Event torna da mercoledì 24 a domenica 28 aprile.

Dettagli

Più di 100mila presenze, 250 artisti italiani e internazionali che donano i propri show alla causa, oltre mille volontari e 135mila euro raccolti e destinati in beneficienza. Questi i numeri da record raggiunti lo scorso anno da AperyShow Charity Event, una festa lunga 5 giorni che ha da sempre un solo obiettivo: aiutare gli altri in modo concreto e con una buona dose di sano divertimento. Visto il successo delle precedenti edizioni, l’appuntamento con il 2019 è ancora più coinvolgente e appassionante, con imperdibili show e tantissime onlus in prima linea. Ecco quindi le date da segnare in agenda: da mercoledì 24 a domenica 28 aprile in Piazza Paolo Camerini a Piazzola sul Brenta (Padova), andrà in scena uno spettacolo aperto a tutti e per tutte le età, famiglie comprese.

AperyShow Charity Event è organizzato dall’omonima associazione composta da Riccardo e Luigi Checchin, Thomas Visentin, Walterino Dj, Paolo Piva e Christian Simioni. Una realtà nata unendo le rispettive forze ed esperienze di titolari di aziende, direttori di locali e deejay per lanciare un messaggio positivo e aiutare praticamente associazioni senza scopo di lucro di ogni tipo (ben 21 lo scorso anno), con un occhio di riguardo verso tutte quelle realtà vicine ai più piccoli. I risultati non si sono fatti attendere, di anno in anno i numeri son cresciuti a dismisura, tanto che nel 2018 AperyShow ha registrato un incremento di presenze del 40% rispetto all’anno prima.

Come da tradizione, durante le giornate di AperyShow si alternano musica live e dj set, con artisti di calibro nazionale e mondiale pronti a calcare la scena con l’obiettivo di lasciare un segno, invogliare i loro fan a donare senza remore così da superare ogni record e aiutare quante più associazioni possibili. L’anno scorso, sul mega palco di Piazzola sul Brenta si sono esibiti famosissimi artisti come Gregor Salto, Sdjm, Angemi, Benny Benassi, Federico Scavo, Marvin, Carolina Marquez, Neja e Jeffrey Jey, Cristian Marchi, Andrea Damante, Kharfi & Edmmaro, Merk & Kremont, Joe T Vannelli & Vannelli Bros e Tommy Vee. Una line up di tutto rispetto che, in vista della nuova edizione, sarà ancora più corposa e piena di nomi degni di nota in grado di attirare l’interesse di un pubblico davvero eterogeneo composto da adolescenti, giovani adulti e famiglie con tanto di prole a seguito.

AperyShow Charity Event è pronto a stupire nuovamente il suo pubblico a suon di musica e solidarietà. A breve verrà svelato il programma completo dell’edizione 2019, prevista da mercoledì 24 a domenica 28 aprile in Piazza Paolo Camerini a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova.

Informazioni

Tutti gli aggiornamenti sul sito ufficiale Aperyshow.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/212701882827255/

https://www.facebook.com/aperyshowcharityevent