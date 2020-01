Aperitivi creativi per realizzare i tuoi sogni

Sei ingredienti per creare la vita che desideri. Sicuramente desideri: vivere una vita con più energia e creatività, avere più fiducia in te e nelle tue idee, avere un lavoro gratificante, per una serenità interiore, un guadagno personale e un miglioramento sociale. Adesso starai pensando: «Sì ma da dove parto? Come faccio a crearmi un lavoro? Non ho tempo, pazienza, soldi e conoscenze». Io e Tamara ti capiamo benissimo, ci siamo passati anche noi. Ora stiamo costruendo la vita che desideriamo, con le persone che amiamo e il lavoro dei nostri sogni. Se sei ancora fermo/a, bloccato e più confuso/a, forse ti manca qualcosa, quell’ingrediente in più. Durante l’aperitivo ti racconteremo la nostra esperienza, suggerendo sei ingredienti per agire.

Chi siamo: Alessandro, Laureato in Psicologia a Padova, Coach professionista e Docente. Passato da lavoro dipendente a libero professionista. Aiuto le persone a sentirsi meno demotivate, insoddisfatte e insicure. Insegno a usare la creatività per avere fiducia in sé e idee chiare. Trovare gli stimoli per crescere, agire e trasformare sogni in realtà. Tamara, libera professionista organizza eventi di promozione per il sostegno delle aziende e imprese. Vieni a conoscerci e ti racconteremo molto di più.

Dove e come: Agriturismi sui Colli Euganei. Siamo persone aperte, socievoli e amanti di musica, arte, teatro. Ecco perché abbiamo creato un evento unico nel suo genere. Non è una conferenza. Non è un finto corso motivazionale. Non è una cena. Non è un concerto e non ci sarà nulla da comprare. Solo il biglietto di ingresso riservato ai primi 20 prenotati: inclusi spunciotti, vino e fogli ricchi di appunti. Sarà un aperitivo creativo, stimolante e formativo: l’unico in Veneto che unisce lo svago alla crescita personale e realizzazione professionale.

Il programma

Mercoledì 19 febbraio 2020. Ore: 19.30 – 22

Aperitivo di benvenuto con musica sottofondo

Storia di Tamara: “Ti racconto quel momento in cui mi son detta: si fa sul serio!”

Discorso di Alessandro “6 ingredienti per creare la vita che desideri” con metodologia esperienziale e creativa.

Aperitivo: spunciotti, acqua, vino e riflessioni finali.

Informazioni e contatti

Costo: 20 euro. Incluso di: spunciotti, acqua e vino, idee e conoscenze nuove, stimoli per agire e “mettersi in moto” dal giorno dopo maggiore fiducia e sicurezza in te voglia di fare, provare e mettersi in gioco. Trenta minuti di consulenza Skype Coaching Creativo con Alessandro (da prenotare nei giorni successivi).

Posti limitati a 20 persone. Iscrizione obbligatoria via Whats App o compila il modulo di iscrizione al sito alessandro-conforti.it.

Per altre informazioni, Tamara email: tamas.event@gmail.com.

Agriturismo “La Campagnola”, Via Giuseppe Verdi, 90, Rovolon (PD), alle pendici dei Colli Euganei, un luogo accogliente e famigliare.