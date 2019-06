HappyTogether in piazza dei Signori: brindisi e divertimento targati Aperol Spritz

A Padova, dove Aperol è nato cento anni fa, domani, 26 giugno, alcuni esclusivi locali della città daranno vita a veri e propri distretti dedicati ad Aperol Spritz.

Torna anche quest’anno il coloratissimo tour di Aperol Spritz che – coinvolgendo i locali di tante città in tutta Italia – darà vita a veri e propri distretti dedicati al drink arancione icona dell’aperitivo all’italiana. Un’esperienza itinerante, un momento collettivo unico dove gli ospiti potranno divertirsi concedendosi una serata all’insegna della condivisione e dello stare insieme, in compagnia dell’allegria di Aperol Spritz.

La prossima tappa è Padova. I locali selezionati della città veneta – dove Aperol è stato presentato per la prima volta nel 1919 in occasione della Fiera Internazionale – daranno vita a una vera e propria orange area dove rilassarsi e divertirsi per un momento aperitivo insieme agli amici, accompagnati da dj set, giochi, musica dal vivo e foto ricordo in una cornice senza uguali.

Nel cuore del Veneto, dove è nato e si è affermato il rituale dell’aperitivo, la tappa di Padova, si preannuncia un appuntamento da non perdere per tutti gli Aperol Spritz Lover!

Da sempre portavoce di uno spirito spontaneo e informale, Aperol Spritz porterà nei distretti in giro per l’Italia la gioia di vivere e di stare insieme, regalando ai partecipanti serate di divertimento e spensieratezza. Come recita il motto “Happy Together” saranno infatti condivisione, divertimento e stare insieme le parole d’ordine dei distretti Aperol Spritz.

Per partecipare sarà sufficiente acquistare un Aperol Spritz in uno dei locali del distretto, sarà così possibile registrarsi e ricevere il braccialetto arancione per prendere parte alle varie attività in programma nell’orange area e ricevere gli esclusivi gadget Aperol Spritz. Tra partite di calcio balilla, puzzle giganti e originali foto ricordo nei photoboot brandizzati, saranno serate da non perdere!

Hashtag della serata: #aperolspritz e #happytogether

Questi i locali che a Padova, dove, il 26 giugno dalle ore 18.30 alle 23 animeranno il centro dando vita a una speciale orange area per un aperitivo unico:

Bar Cafè El Pilar, Piazza dei Signori 8

Cànova del Bò 1493, Piazza delle Erbe 20

CentoxCento, Via Dante Alighieri 2

Fiore, Piazza delle Erbe 41/42

Ham Holy Burger, Piazza dei Signori 1

Hendrix Bar, Piazza dei Signori 38

Kofler Kafé, Piazza dei Signori 21

Marlè, Piazza dei Signori 30

Piazza dei Signori 9, Piazza dei Signori 9

Info web

https://www.aperol.com/it

https://www.facebook.com/AperolSpritz/

https://www.aperol.com/it/eventi/happy-together-district-padova-1

@aperolspritzitalia

#aperol100 #aperolspritz #happytogether