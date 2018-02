“L'Aperitivo Bueo 4” a Piazzola sul Brenta

Evento da facebbok https://www.facebook.com/events/1953557224959960/

TORNA il grande evento de Il Veneto Imbruttito con l'inserimento di due nuovi artisti fantastici!

L'Aperitivo Bueo, l'originale, con l'Osteria Fiorluce a far da bere e magnare! All'ex Jutificio di Piazzola sul Brenta (PD)!

Feston Bueo a base di Panini onti con farciture senza fine, vin in damigiana, spritz per rivivere le vere tradizioni Venete

DJ set anni '90

TRATTORI SHOW

Si esibiranno assieme:

Andreas Ronco + PISSIO- Il Veneto Imbruttito

Giorgio Barzeeta con le mitiche barzellette

15+18 l'originale : SFIDA A CARTE su Tavolo Verde

Live Music:

PASTA E FASIOI (Country Veneto)

ABUSIVI

RADIOSBORO

HERMAN MEDRANO

FURIO dei PITURA FRESKA

SPECIAL GUEST: GIANNI DRUDI mister Fiky Fiky

il re degli anni '90

TRATTORI SHOW con i trattori di una volta

Ballerina della serata: CLEOPATRA

Le Trattorine

Ogni aperitivo successivo avrà la stessa ricetta del primo ma con l'inserimento sempre di un nuovo artista ed una sorpresa in più!

Il tutto con la presenza dei ragazzi di Average Veneto Guy e ovviamente il nostro gazebo de Il Veneto Imbruttito

Il tutto si svolgerà all'interno dell'ex Jutificio di Piazzola sul Brenta

Ombre: 1,5 euro

Panini onti con farciture no limit: 5 euro

Entrata libera

Patrocinato dal comune di Piazzola sul Brenta

Se vietato annoiarse e parlare italian, la festa bea se quea buea!