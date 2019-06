Aperitivo nel parco a suon di jazz: cibo di strada, olio evo, vino biologico e food truck al Catajo

Venerdì 19 luglio, dalle 19.30 alle 23, appuntamento con l'“Aperitivo nel parco a suon di jazz” al castello del Catajo.

Cibo di strada, olio evo, vino biologico e food truck.

Un appuntamento speciale per una degustazione informale nell’insolita cornice del Giardino delle Delizie. Un aperitivo alternativo con il vintage food truck Bellavita Spunciotteria Itinerante che propone birra e cicheti veneziani. Dai colli Euganei i vini biologici della cantina Ca’ Lustra Zanovello e gli assaggi di olio extra vergine di oliva del frantoio Evo del Borgo. Il jazz dal vivo renderà magica la serata con Alessandro Bon, Nicolò Masetto e Paride Ceolin, tra i migliori jazzisti padovani, un repertorio che mescola sonorità conosciute ad un gusto tipicamente jazz.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati

Ingresso comprensivo di 1 degustazione di vino, 1 di prodotti del frantoio, 1 birra, 1 porzione assaggio di cicheti, euro 18 a persona + euro 5 per cauzione tasca bicchiere restituiti all’uscita. Altre consumazioni di birra, spritz e specialità gastronomiche di Bellavita Spunciotteria Itinerante, facoltative e acquistabili direttamente sul posto.

Visita guidata all’interno del castello facoltativa con prezzo agevolato di soli 2 euro!

L’evento è da considerarsi una aperitivo in piedi, NON una cena seduti. Saranno presenti alcune sedute di cortesia, svolgendosi in giardino è possibile portare la propria coperta da sdraiare sull’erba. Vini e prodotti gastronomici verranno somministrati fino alle ore 22.30, il castello chiude alle 23.00.

In caso di maltempo l’evento è annullato.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 349 9347190/049 9100411

Email: info@castellodelcatajo.it

