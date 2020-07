Aperitivo nel parco a suon di jazz: street food e olio euganeo al Catajo

Ultimo appuntamento per fare aperitivo in sicurezza nei grandi spazi del Giardino delle Delizie. Un’ occasione per sdraiarsi sull'erba del parco ascoltando jazz dal vivo, visitare il castello con le luci del tramonto e con un primo assaggio eno-gastronomico compreso nel prezzo!

Venerdì 21 agosto 2020 a partire dalle ore 18.30 nel parco del Castello del Catajo sarà presente il food truck Languorino, con i suoi sfiziosi prodotti locali di alta qualità e il pregiato olio extra vergine di oliva di Arquà Petrarca del Frantoio Evo del Borgo da degustare. L’intera serata sarà accompagnata dal sound di Nova Decò, con le avvolgenti sonorità bossa nova e jazz swing.

Biglietto comprensivo di:

ingresso al castello e al parco,

visita serale agli affascinanti saloni affrescati del Piano Nobile,

musica dal vivo

Aperitivo con già incluso 1 bicchiere di prosecco, 2 paninetti con impasto di zucca o barbabietola e noci farciti con crema di ceci e pomodori confit e soppressa e cipolla caramellata, 1 degustazione di prodotti del frantoio Evo del Borgo

Altre consumazioni di bevande, specialità gastronomiche e gelato sono facoltative e acquistabili direttamente sul posto.

Dettagli

Data: venerdì 21 agosto

Ora: 18.30 - 23

Per informazioni e prenotazioni

Telefono: 349 9347190/049 9100411

Email: info@castellodelcatajo.it

Biglietti

Quota di partecipazione 16 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperitivo-nel-parco-a-suon-di-bossa-nova-111990181648

Attenzione

In caso di pioggia l'evento è annullato.

È consigliato portarsi una stuoia o un telo da usare per stendersi in libertà nel prato. Per effettuare la visita del Castello, portare il proprio smartphone ben carico e un paio di auricolari per l'ascolto dell'audioguida.

