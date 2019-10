Aperitivo con delitto per un Halloween alternativo

Speciale aperitivo al castello per festeggiare in modo alternativo la serata di halloween, senza finte ragnatele e scheletri di plastica ma con vini, golosità gastronomiche, musica dal vivo e una speciale attività. In un percorso interattivo con gli attori di Zagreo si svolgerà una indagine alla scoperta dell’assassinio di Lucrezia Obizzi, considerato il più spietato caso di cronaca nera del ‘600 veneto, e la nascita della leggenda del suo fantasma, per rivivere situazioni ed atmosfere misteriose.

Nei saloni del piano nobile si assaggeranno i piatti autunnali preparati da Cose Belle e i più interessanti vini euganei delle storiche cantine Salvan Vigne del Pigozzo e La Mincana. Per tutta la sera le performance musicali dal vivo del duo jazz dei maestri Dimitri Tormene e Claudio Conforto.

Appuntamento il 31 ottobre 2019. Prenotazione obbligatoria a info@castellodelcatajo.it

Ingresso: euro 35 euro + 5 euro di cauzione tasca – bicchiere restituiti all’uscita comprendenti: 3 degustazioni di vino, 1 antipasto, 2 primi piatti a buffet, dolce, musica dal vivo suonata in Salone, attività interattiva d’indagine per scoprire l’assassino di Lucrezia Obizzi.

L’orario di prenotazione dell’indagine interattiva sarà vincolante, ed è richiesto di arrivare almeno 20 minuti prima dell’orario prenotato. L’evento è da considerarsi un aperitivo rinforzato in piedi con alcune sedute di cortesia, non una cena al tavolo.

