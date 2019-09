Aperitivo "Drink&Taste" a Torreglia presso Villa Pollini

In esclusiva per le coppie in cerca di una location. Evento a numero chiuso su prenotazione alle ore 11.30 a Villa Pollini presso via dei Vescovi Luvigliano-Torreglia in provincia di Padova.

Programma ore 11.30 accoglienza visita guidata della villa, aperitivo con cicchetti e un'incredibile sorpresa per le future coppie di sposi.

Informazioni e contatti

L'ingresso prevede un numero limitato di ingressi, prenotate scrivendo una mail a esther@vinus.eu.

Web: http://www.villapollini.it