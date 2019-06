Aperitivo FLUD "Refle/ctions": arte, musica Live e vino alla cantina Loreggian di Arquà

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/835109260196702/

Dopo una stagione 2018 fatta di grandi serate torna l'aperitivo FLUD con la prima data della nuova stagione 2019 ancora più in grande!

Un aperitivo contraddistinto da:

➤ Arte

➤ Musica Live

➤ Vino

In una location del tutto particolare: Vini Loreggian, un vigneto ai piedi dei Colli Euganei.

Vi aspettiamo!

➤ Domenica 23 giugno

➤ dalle 19 fino a tardi

➤ ad Arqua' Petrarca, via Mandonego 13

Durante la serata si susseguiranno performance #Artistiche e #Musicali

➤ Mediterranea Nadir

Mediterranea Nadir è il nome della barca di Eugenio Larcati, ricco nobile romano devastato dalle contraddizioni della modernità, alterego immaginario di Eugenio Bellon.

Conosce Arrigo (Enrico Gallana) tramite Olmeda, futuro bassista del gruppo, con cui scrive musica dal forte accento cantautorale. La prima formazione si completa con Mattia Bottaro alla batteria.

Dopo una prima fase di sperimentazione intorno al genere latin, entra a far parte del gruppo Eddie (Andrea Vettor), come tastierista, con in quale la band assume una dimensione definitiva, rivisitando quel genere sperimentale ma dal forte carattere Pop, tipico dell’Italia anni ‘80.

➤ Bedandclouds

Bedandclouds è il progetto creato alla fine del 2017 da Andrea Bedana musicista e compositore della provincia di Padova. Dopo l’ultima esperienza con la synth pop band Seconds, Andrea ha deciso di intraprendere un percorso solista. Alla fine di Aprile di quest’anno è uscito il suo primo Ep “I won’t be home for the rest of the night” totalmente autoprodotto e presente in tutte le piattaforme digitali. Musicalmente, il progetto Bedandclouds integra nei suoi brani l'utilizzo del pianoforte con parti più elettroniche creando una musica che alterna sequenze molto melodiche a parti nettamente più esplosive, con brani potenti e atmosferici, inserendo suoni propri della musica ambient.

➤ Resident DJs: Philip Auster b2b Bumppo

Philip Auster è il progetto di musica elettronica del dj e produttore padovano Filippo V.

Nel 2013 il suo primo ep nella label italiana Zoo:Technique con la quale inizierà una stretta collaborazione. Con il susseguirsi degli anni ha realizzato produzioni per label come Comic Label e Baile Musik. Lo stile sonoro è contraddistinto da suoni melodici accompagnati da un groove incalzante.

A fine 2017, mediante la collaborazione di Bumppo e Oniwax, dj e produttori incontrati negli anni precedenti fondano l'etichetta discografica Elective Affinities

Bumppo è un progetto nato nel 2016 dalle esigenze di cambiamento sentite da Alessandro Facco, ex membro del famoso duo Kasbah Zoo. La necessità di cambiamento è stata il naturale sviluppo di una nuova identità musicale che sta portando Bumppo in un processo di crescita artistica e personale. Nuova ricerca significa nuovi suoni, nuovi suoni significa nuova identità.

I primi EP sono stati pubblicati da due prestigiose etichette in collaborazione con Oniwax: Samsara Experience e Night Colours.

Il 2017 è iniziato con un incredibile EP, Black Mirror, pubblicato da Upon You records, la leggendaria etichetta di proprietà del dj berliner Marco Resmann.

Nell'ultimo anno Bumppo ha ricominciato ad esibirsi in diversi club in tutta Italia come Unoise, OpenAir, Stargate, Gritos, Moth, Moon Club e molti altri.

Il suo stile unico è influenzato da un'ampia gamma di sonorità, dalla new wave degli anni Ottanta alla musica techno berlinese. Bumppo è un artista imprevedibile ed eclettico, apprezzato per i suoi dj set dinamici e per il modo maniacale in cui si prende cura di ogni dettaglio durante la riproduzione o la produzione di nuova musica.

